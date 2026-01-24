Con el inicio del torneo de clasificación (Qualy), el Mundial Juvenil de Tenis J300 comenzó a escribir sus primeras historias en Barranquilla, ciudad sede del certamen orbital que se disputa en las canchas del Parque de Raquetas, escenario que recibe a las futuras promesas del tenis mundial.

Leer también: Yáser Asprilla ya vuela a Turquía para unirse al Galatasaray

La jornada inaugural dejó resultados contundentes en los primeros partidos del cuadro clasificatorio. La estadounidense Filipa Delgado mostró solidez y jerarquía al imponerse con autoridad por 6-0 y 6-1 a la colombiana María José Parga, mientras que la coreana Sara Park no dio opciones y derrotó por doble 6-0 a la también local Laura Villamil.

Otro de los encuentros destacados se vivió en el estadio principal del Parque de Raquetas, donde la bogotana María José Linde protagonizó un duelo equilibrado frente a la brasileña María Carbone Dos Santos, pero terminó cediendo en dos sets, con parciales de 6-4 y 7-6 (2), en uno de los partidos más disputados de la jornada.

La nota positiva para el tenis colombiano llegó de la mano de la pereirana Celeste Orozco, quien consiguió el primer triunfo nacional del torneo de Clasificación al vencer a la brasileña Isabela de Mattos por 6-4 y 6-1, avanzando con firmeza en su objetivo de acceder al cuadro principal.

Leer más: Bournemouth 3, Liverpool 2: los ‘Reds’ no levantan cabeza en la Premier

La colombiana se enfrentará a la estadounidense Kalista Papadopoulos por la segunda ronda de la fase de clasificación del Mundial Juvenil de Tenis que empezó con todo en Barranquilla.

Así, el Mundial Juvenil de Tenis J300 comienza a tomar forma en Barranquilla, con un alto nivel competitivo y partidos que confirman la exigencia del camino hacia el cuadro principal de uno de los torneos juveniles más importantes del calendario internacional.

Este domingo continuará la acción en el Parque de Raquetas con más juegos de la fase de clasificación buscando los cupos restantes para integrar el cuadro principal de este campeonato.