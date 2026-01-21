EL Juventus Turín sentenció este miércoles su presencia en los dieciseisavos de final de esta Liga de Campeones en la que el Benfica de José Mourinho (2-0), que falló un penalti y se topó con el palo en busca de la remontada, está prácticamente eliminado después de cinco derrotas en siete jornadas.

No fue un regreso feliz el de Mourinho a Italia. Después de caer eliminado en Copa Portugal ante el Oporto y de estar ya casi sin opciones en liga, no pudo obrar el milagro en Turín. Allí, en el norte de Italia, se encontró con un viejo amigo que en su día fue enemigo. Porque su relación con Luciano Spalletti, si bien ahora es buena, fue más que tensa cuando entrenaban a Inter de Milán (Mou) y Roma (Spalletti) en su día.

Y la realidad es que no fue en casi ningún momento superior a la ‘Juve’ en un duelo que se decidió en acciones puntuales. Solo al final, cuando el resultado marcaba el 2-0 final, gozó de dos ocasiones de oro para darle la vuelta al duelo. La primera, un remate de cabeza de Aursnes que fue directamente al palo. La segunda, más clara todavía: un penalti que Pavlidis erró fruto de un resbalón en el momento más inoportuno que acabó con casi toda esperanza lusa.

Así pues, casi eliminado el Benfica de la Liga de Campeones, se medirá al Real Madrid como despedida, en un reencuentro del técnico setubalense ante el club que dirigió años atrás, obligado a ganar y esperar el resto de resultados.

La victoria de la ‘Juve’, la otra cara de la moneda, permite incluso a la ‘Vecchia Signora’ soñar con un clasificación directa a octavos de final que se antoja algo improbable, pero que matemáticamente es posible. En la última jornada, se medirá al Mónaco.

Lo hará con la confianza de ser un equipo radicalmente diferente al que empezó la temporada. Spalletti ha conseguido lavar la imagen del club y otorgarle una entidad que hacía años no tenía. Es un combinado ahora solvente, efectivo, con una idea clara de juego y que sabe hacer daño.

Así le ganó al Benfica. Con paciencia, pero sin perder de vista el objetivo. Los aciertos de Khephren Thuram y Weston McKennie en la segunda mitad decantaron la balanza de un duelo equilibrado pero que la ‘Juve’ supo manejar. Supo sufrir cuando el Benfica apretó y supo hacer daño cuando tuvo opción.

Lo hizo un intervalo de apenas diez minutos. El tanto de Thuram, que desde segunda línea llegó para sacar un zapatazo desde la frontal del área al palo corto, fue en el minuto 55. Apenas nueve minutos después, en el 64, McKennie hizo buena su asociación Jonathan David para encarrilar una victoria y asegurar los dieciseisavos de final.