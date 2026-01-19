Fuad Char Abdala, accionista del Junior, se refirió a varios temas relacionados con el presente y el futuro del equipo rojiblanco durante una entrevista en el programa ‘Medio Tiempo’ del canal Win Sports. El directivo habló sobre las aspiraciones deportivas, la competencia internacional, situaciones puntuales del mercado de jugadores y el funcionamiento del fútbol profesional colombiano.

En cuanto a los objetivos deportivos para este 2026, Char manifestó su expectativa tanto en el ámbito internacional como en el local. “En la Copa Libertadores no me molestaría si llegáramos a cuartos de final. Eso sería una buena presentación del equipo. Y la Liga el objetivo no es otro que ser campeón otra vez. Si con Muriel, Barrios y el resto de jugadores que tenemos no somos campeones, pues… (risas)”, afirmó.

Sobre las dificultades que enfrentan los clubes colombianos en torneos internacionales, especialmente ante rivales de mayor poderío, el accionista fue directo: “Nosotros en torneos internacionales, contra brasileños y argentinos, es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver si la Dimayor y los muchachos (equipos) de la B le ayudan a los grandes de este país para poder competir por fuera contra los grandes del continente”, expresó.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se dio cuando se le preguntó si volvería a negociar con James Rodríguez. La respuesta fue tajante: “No, no, no… ¿Por qué? Porque cogió a un viejito como yo, lo hizo viajar hasta Medellín para ratificarle la oferta que le hacíamos, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra y cuando llego allá me tenía a un nuevo representante que me dijo que no se podía. Ese es un capítulo para el olvido”.

Char también se refirió a la salida de Didier Moreno y aseguró no tener claridad total sobre los motivos de su partida. “¿Por qué se fue? No sé, no sé. Yo lo tuve aquí en mi casa dos días antes de irse y le dije, ‘Didier no se vaya, usted quiere dos años de contrato, le doy dos, le doy tres’, y me dijo: ‘no, Don Fuad, tengo problemas, mi mujer’. Y se fue. Estuvo con nosotros siete temporadas. Muy buen jugador, muy buena persona. Está haciendo falta, pero esperemos que (Juan David) Ríos lo reemplace de la mejor forma”.

En relación con el reparto económico del fútbol colombiano y las decisiones que se toman en la Dimayor, el dirigente expresó su inconformidad con el sistema actual y con el límite de jugadores por plantilla.

“(El reparto económico) Debería ser proporcional a la sintonía que producen los equipos. Eso es un argumento muy importante. Pero nos vamos a la Asamblea, donde somos 36 equipos, pero solo siete u ocho con grandes, y perdemos siempre en votación. Son más los chicos. Por ejemplo, ellos son los que votan para que reduzcan el número de jugadores. Este campeonato con 25 jugadores es terrible, es imposible jugar. Casi 40 partidos vamos a jugar del 15 de enero al 26 de mayo. Con 25 jugadores es casi que imposible. Es un elemento negativo adicional que tenemos los equipos colombianos en los torneos internacionales”.

Incluso se atrevió a hacer un llamado directo al canal Win Sports para que lidere una protesta. “Yo les pido a ustedes, a los periodistas de Win, que promocionen una propuesta, una marcha en todas las ciudades del país para que la Dimayor permita que podamos tener 30 jugadores y no 25. Esa propuesta impide seguir fichando, yo necesitaría, por ejemplo, dos o tres jugadores más para poder hacer una mejor Copa Libertadores. Un central, otro volante mixto y no me sobraría otro delantero”.

Finalmente, Char dejó clara su ambición a largo plazo con el club barranquillero y pidió paciencia para ver la mejor versión del equipo. “Yo no quiero 11 campeonatos en 54 años, quiero ganar 30 títulos”, dijo. “Para ver Junior 2026 en su esplendor tendremos que esperar tres o cuatro fechas”, concluyó.

