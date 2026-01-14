Millonarios hizo oficial la contratación del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien desde hace varios días entrena con el plantel profesional y podría tener sus primeros minutos este miércoles en el amistoso frente a Boca Juniors, en el estadio La Bombonera.

El club bogotano confirmó la llegada del atacante de 30 años luego de completar satisfactoriamente los exámenes médicos y el proceso de documentación. Contreras llega procedente de la Universidad de Chile en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

A través de un comunicado, el conjunto Embajador destacó las principales virtudes del nuevo refuerzo ofensivo, entre ellas su capacidad para ubicarse dentro del área, su movilidad, lectura de espacios y efectividad de cara al arco.

“De mi parte voy a dar todo por este club, van a sentir mis ganas hasta último momento, lo que me toque representar a este equipo lo voy hacer con el mayor compromiso’’. 🎙️💙 pic.twitter.com/yZ0BURxjmI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

El delantero se integró desde hace varios días a la pretemporada dirigida por el técnico Hernán Torres y ya hace parte de la delegación que se encuentra en el sur del continente para disputar los partidos de preparación.

¿Quién es Rodrigo Contreras, el nuevo refuerzo de Millonarios?

Rodrigo Contreras nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán y comenzó su carrera profesional en San Lorenzo, club con el que se coronó campeón del fútbol argentino en 2023.

A lo largo de su trayectoria ha pasado por equipos como Gimnasia, Quilmes, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile, Antofagasta, Necaxa, SC Braga B y Universidad de Chile, con el que conquistó la Supercopa de Chile.

En selecciones juveniles, hizo parte de la Selección Argentina Sub-20 campeona del Sudamericano de 2015, sumando experiencia internacional desde temprana edad.

Durante su carrera profesional ha disputado 270 partidos, en los que marcó 69 goles y entregó 23 asistencias. En su paso por la Universidad de Chile jugó 41 encuentros, anotó 10 goles y dio dos asistencias.

En su presentación, el atacante expresó su compromiso con el club capitalino. “Voy a dar todo por esta camiseta. Van a sentir mis ganas hasta el último momento”, aseguró.

Contreras se convierte en el séptimo refuerzo de Millonarios para la temporada tras las incorporaciones de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García.

El delantero argentino podría debutar este miércoles en el amistoso de pretemporada ante Boca Juniors, partido que se disputará en La Bombonera como parte de la Copa Miguel Ángel Russo.