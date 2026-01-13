José Enamorado fue presentado ayer como nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre y expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera, luego de un semestre destacado con Junior, en el que se consagró campeón y fue elegido como el mejor jugador de la Liga BetPlay II-2025.

El mediocampista soledeño, de 27 años, inicia así su primera experiencia internacional en el fútbol brasileño, con la expectativa de consolidarse y dar un salto importante en su proyección internacional.

Durante su presentación oficial, Enamorado explicó los motivos que lo llevaron a elegir al conjunto gaúcho, pese a contar con otras opciones. “Teníamos las posibilidades de otros lados, pero cuando se le presenta a uno esta hermosa institución, hablé con los directivos y eso dio más confianza. Eso uno lo siente. Estoy muy contento. Me quiero acomodar al equipo, a los compañeros y al día a día”.

El extremo también se refirió a lo que significa esta transferencia en ese sueño que tiene de vestir la Amarilla de la Selección. “Esto a un como deportista le abre las puertas para un posible llamado a la Selección. Ahora lo que quiero es aportarle al equipo, que comience a jugar. Tengo varios jugadores en Colombia que sigo mucho: James, Lucho Díaz. Son referentes para la Copa del Mundo”, señaló, en referencia al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a su posición en el campo, Enamorado aseguró no tener preferencias rígidas y resaltó su versatilidad ofensiva. “No tengo problema, me gustan las bandas. Soy rápido, bueno en el uno contra uno. No tengo problema si juego por izquierda o por derecha”, afirmó.

Sobre lo que espera aportar en esta nueva etapa, el futbolista manifestó su deseo de ponerse a tono rápidamente y empezar a sumar minutos con la camiseta tricolor. “La idea es ponerme a punto lo más rápido posible y quedar a disposición del cuerpo técnico. Vengo a aportar. Tengo mucha ansiedad de sumar minutos con esta maravillosa institución. Quiero que arranquen mis primeros minutos aquí. Estoy muy feliz con mi familia, lo que se viene es trabajar fuertemente”, expresó.

Enamorado también contó que ya ha tenido contacto con varios de sus nuevos compañeros, lo que ha facilitado su adaptación en el vestuario. “He hablado con varios compañeros. Acá hay algunos que son de Colombia (Gustavo Cuellar), de Argentina, de Uruguay. He hablado con muchos de ellos, he aprendido un poco de cómo se manejan las cosas. Ahora es aprender, esforzarse fuertemente y ponerme a disposición”, concluyó.