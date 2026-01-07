La Kings World Cup Nations se ha consolidado como una evolución disruptiva del fútbol convencional, integrando reglas del entretenimiento digital y el deporte de alto rendimiento. En este formato de fútbol 7, cada encuentro se rige por mecánicas únicas como las armas secretas, los dados y el Penalty Shoot Out, lo que exige a los jugadores no solo destreza física, sino una alta capacidad de adaptación táctica en tiempo real.

Lea también: ¡El agüero se les cumplió! Familia que recorrió el barrio con avión de cartón le obsequiaron viaje con todo pago

En el marco de la edición 2025, la competitividad ha alcanzado niveles máximos, obligando a las selecciones a optimizar su diferencia de gol para asegurar la clasificación en la fase de grupos.

Colombia ties the game 🎯 pic.twitter.com/sVSfB5NqWr — Kings League World (@_KingsWorld) January 5, 2026

Tras un debut complicado frente a Marruecos, la Selección Colombia logró recuperar terreno en el Grupo A con una contundente victoria de 7-2 sobre la selección de Países Bajos. Este resultado es vital para las aspiraciones del conjunto cafetero, que logró revertir un marcador adverso inicial mediante un despliegue ofensivo eficiente.

Chatmo couldn´t score his president penalty... pic.twitter.com/IjT3wgXDtn — Kings League World (@_KingsWorld) January 5, 2026

La dinámica del partido cambió cuando Colombia ajustó sus líneas tras el primer gol neerlandés. Loaiza niveló el marcador mediante una ejecución técnica de volea. Luego llegaría Cristian González marcó el 2-1, aprovechando una asistencia de Brihan Guti.

Chatmo reaction after Netherlands first goal😂 pic.twitter.com/aiCNohIeVO — Kings League World (@_KingsWorld) January 5, 2026

Lea también: Los canteranos de Junior y Barranquilla FC que buscan suerte en otros clubes

Por su parte, Palacios se convirtió en figura al anotar dos goles consecutivos (3-1 y 4-1), ampliando la brecha en el marcador. La sexta anotación llegaría con el creador de contenido MrStivenT y el jugador Denilson Lobón convirtieron sus respectivas ejecuciones, llevando el juego a un parcial de 6-1.

Mr. Stiven doesn´t miss 😎 pic.twitter.com/5GP7jZiwDR — Kings League World (@_KingsWorld) January 5, 2026

Finalmente, el capitán Angellot Caro selló la victoria definitiva (7-2) en la instancia de Penalty Shoot Out, utilizando el recurso técnico de la “cuchara” para eludir al guardameta rival.

Con este triunfo, Colombia escala posiciones gracias a su diferencia de gol positiva. El grupo se mantiene a la espera del enfrentamiento entre Marruecos y Chile para definir el liderato absoluto.

Lea también: Jean Pestaña llega a Barranquilla para unirse a Junior: “Como da vueltas la vida…”

La victoria no solo otorga los primeros puntos a la delegación colombiana, sino que establece un precedente de superioridad ofensiva que podría ser determinante en caso de empates técnicos al final de la fase regular.

Así está la tabla de posiciones

Marruecos: 1 victoria | +2 diferencia de gol | 1 partido jugado.

Colombia: 1 victoria | +3 diferencia de gol | 2 partidos jugados.

Chile: 1 victoria | 0 diferencia de gol | 1 partido jugado.

Países Bajos: 0 victorias | -5 diferencia de gol | 2 partidos jugados.