En la cultura colombiana, los “agüeros”, son prácticas comunes para atraer prosperidad y viajes. Tradicionalmente, esto implica correr por el vecindario con maletas físicas. Sin embargo, la evolución de las redes sociales ha permitido que la creatividad individual trascienda lo simbólico, convirtiendo actos recreativos en oportunidades perfectas para que grandes marcas saquen réditos.

Lo que inició como una actividad lúdica para recibir el 2026 terminó en una travesía real para 11 integrantes de dos familias caleñas. El pasado 1 de enero, un video compartido en redes sociales captó la atención al mostrar a este grupo sustituyendo las tradicionales maletas por un avión de cartón fabricado artesanalmente.

Avianca les regaló un viaje a Santa Martha a la familia que salió a correr con un avión de cartón en Año Nuevo. Empresa hotelera les obsequiará hospedaje y alimentación



Son 11 personas y un perrito@avianca pic.twitter.com/uF0brysGRj — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) January 6, 2026

La muy escueta estructura fue paseada por su conjunto residencial, simulando un vuelo para atraer viajes en el nuevo año.

Según declaraciones de Helmer Moreno, el “abuelo” de la familia, la aeronave de cartón se fabricó entre el 24 y el 31 de diciembre. Pero solo fue el 1 de enero cuando el video alcanzó millones de reproducciones, captando el interés de la aerolínea Avianca.

Más tarde, el martes 6 de enero de 2026, las familias se desplazaron al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, donde fueron recibidas por representantes de la empresa colombiana.

Cortesía

La aerolínea, aprovechando la visibilidad del caso y en el marco de sus 106 años de operación, decidió premiar la iniciativa. Una delegada de la compañía expresó a las familias: “Les tenemos esta sorpresa con mucho amor para que les demuestren a las familias colombianas que los sueños sí se cumplen y que aquí está Avianca para seguirlos acompañando”.

Como resultado, los 11 miembros recibieron boletos para un vuelo real con destino a la paradisiaca ciudad de Santa Marta, Magdalena.

Cortesía

Viviana Moreno, una de las beneficiarias, explicó al diario El País que la idea original provino de los niños de la familia, con el objetivo primordial de fomentar la convivencia: “Hicimos el avión de cartón para compartir en familia, pero no nos esperábamos todo esto que ha sido demasiado grande y feliz para nosotros”.

Este suceso resalta la importancia de la creatividad colectiva. Según Helmer Moreno, la intención también fue pedagógica, buscando incentivar a otros colombianos a ser “creativos en el mañana”.