Lo soñaron desde niños. Lucharon, compitieron y lo lograron. La cantera de Junior se sigue ratificando como una de las más fuertes del país y para la muestra está el reciente título que ganó el equipo rojiblanco ante el Deportes Tolima.

Sí, claro, todos nos acordamos del gran Luis Fernando Díaz, tal vez la joya más importante que ha dado las divisiones inferiores, pero hay muchos que también han quedado grabados en la historia del equipo.

En el actual plantel existen varios que empezaron compitiendo en Bomboná y hoy disfrutan de los logros conseguidos y de ver cómo esa lucha que tanto soñaron se ha cumplido.

El de más experiencia y que ya tiene varios títulos encima es Teófilo Gutiérrez, quien debutó por allá en 2007 y desde entonces se metió en la historia grande del ‘Tiburón’.

El veterano artillero alcanzó su tercer título de Liga y el sexto en general. Esta vez estuvo en un rol más de líder, ejerciendo como capitán y agrandándose en las finales.

Otro de experiencia junto a él en este plantel y que también salió de las canchas de Bomboná es Guillermo Celis.

Y es que si alguien se lo merecía, era él. Debutó en 2012 con el club y había perdido tres finales de Liga, pero por fin se le dio ese anhelado trofeo y pudo conquistar el título siendo uno de los capitanes del plantel.

Instagram Fabián Ángel El mediocampista Fabián Ángel con el trofeo de campeón.

Y hablando de ‘Guerreros’, está Jhomier. El joven lateral hizo su debut a comienzos de 2025 y desde entonces ha sido titular con regularidad. Sí, tuvo un momento no tan bueno este semestre, pero en las finales volvió a ser el jugador que vimos al comienzo y fue pieza clave para lograr el campeonato.

Pero hay que seguir, porque esto no para. Carlos Esparragoza, que debutó en 2022, regresó al equipo este semestre; Alfredo Arias confió en él y casi siempre cumplió. Por momentos se complementó bien con Didier Moreno, en otros con Celis, pero casi siempre vio minutos este volante de la cantera rojiblanca.

Fabián Ángel, quien se estrenó en el onceno currambero en 2019, no tuvo tanto protagonismo en este semestre, pero en algunos partidos, especialmente en el juego de ida de la final, entró bien, dio una mano y no desentonó con el trabajo colectivo.

También está Stiwart Acuña, quien vio sus primeros minutos en 2018; aunque no fue muy tenido en cuenta, se suma a la lista de los campeones rojiblancos que vienen desde la cantera de Bomboná.

Uno que, sin lugar a dudas, sorprendió, fue Joel Canchimbo. El habilidoso jugador, que debutó en 2024, tuvo su gran explosión en esta temporada. Marcó un golazo en las primeras fechas, se fue al Mundial Sub-20, regresó e hizo goles claves que valieron tres puntos.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Carlos Esparragoza con el trofeo de campeón de la Liga.

No hay que dejar tampoco de nombrar a futbolistas como Yéferson Moreno, Jhon Navia, Jesús Manuel Díaz, Diego Mendoza, Sebastián Borja y otros que, aunque no jugaron, estuvieron planillados en partidos como Jaime Acosta, Alexander Licona, Carlos Olmos y Omar Cassiani.

Para cerrar, también hay que resaltar que Miguel Agámez, quien debutó en mayo de 2025, se convirtió en el campeón más joven en la historia de Junior y, además, es uno de los talentos más codiciados que tienen las divisiones menores del club.

Bomboná se sigue manteniendo como una gran cantera. Poco a poco se puede llegar a posicionar como la más importante del país, porque este Junior demostró que el aporte de sus canteranos es más que valioso; así lo dice la estrella número 11.