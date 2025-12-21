Regreso triunfal. Luis Díaz mantiene su ritmo sobresaliente y anotador en el fútbol alemán. El colombiano anotó el tercero de los goles con los que el Bayern Munich se impuso 4-0 en su visita al Heidenheim.

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



El guajiro, que volvió a la formación titular del conjunto bávaro, ratificó el buen momento que vive y consiguió su anotación a través de un cabezazo, casi en ‘palomita’, tras pase desde la banda derecha de Josip Stanisic, autor de la primera diana a los 15 minutos de juego.

El francés Michael Olise, a los 32, conquistó el segundo gol del Bayern, mientras Luchito dijo presente en el marcador en la agonía del compromiso, en el minuto 86.

Harry Kane, el de siempre, no se podía ir en cero y concretó el cuarto grito visitante al tercer minuto de adición (90+3).

FALTABA EL DEL GOLEADOR: ¡Infernal jugada de Harry Kane dentro del área para el 4-0 del Bayern Munich ante Heidenheim!



El artillero inglés es el máximo anotador de la Bundesliga con una impresionante cifra de 19 goles en 15 partidos. Le sigue el colombiano con ocho.

Este es el segundo gol de cabeza que logra Díaz en lo que va del principal torneo del balompié alemán.

En su total de producción, incluyendo todas las competencias, Lucho suma 13 goles y siete asistencias en 22 partidos.

RONALD WITTEK/EFE Luis Díaz dejó ver su tatuaje en la espalda durante la celebración del gol.

BAYER YA ES ‘CAMPEÓN DE INVIERNO’

El Bayern Múnich sólo necesitó un cuarto de hora para imponer en el marcador su incontestable superioridad sobre el terreno contra el Heidenheim, al que derrotó sin demasiada exigencia y a toda velocidad para confirmarse como el ‘campeón invernal’, y quizá total en unos meses, de la Bundesliga alemana (0-4).

Dos goles en el primer tiempo de Josip Stanisic y Michael Olise y otros dos al final del partido de Luis Díaz y Harry Kane concretaron el triunfo del actual campeón, potente al comienzo, relajado durante casi todo el desarrollo y concluyente en el desenlace.

Sus primeras quince jornadas del campeonato son una demostración. Ni una sola derrota ha concedido el vigente campeón y líder, con 41 de los 45 puntos disputados, con nueve puntos de ventaja en la cima de la clasificación sobre el Dortmund, segundo; 12 sobre el Bayer Leverkusen, el subcampeón del pasado curso, y otros 12 sobre el Leipzig, cuarto.

El Bayern es hoy por hoy inalcanzable para todos ellos. Su aspecto de campeón es tan reconocible que todo parece ya una rutina, a veces incluso un trámite, para el conjunto bávaro, que surgió contra el Heidenheim, el penúltimo de la clasificación, con la misma voracidad de siempre, absolutamente dominador desde el inicio, volcado sobre el área.

El gol fue una cuestión de tiempo desde el primer segundo. Tan cerca jugaba de la portería rival, con tantos recursos como tiene a su disposición Vincent Kompany (este domingo, los cuatro componentes del frente de ataque eran Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz y Harry Kane), que la sensación fue inequívoca hasta que lo consiguió y más allá.

Olise de nuevo participó en los dos primeros goles de su equipo. En el primero, con el córner botado al segundo palo. Jonathan Tah lo retornó al primer poste, donde Josip Stanisic saltó más que nadie y marcó el 1-0 en el minuto 15.

¡ARRANCÓ LA MÁQUINA BÁVARA! Josip Stanisic estuvo despierto en el área y puso el 1-0 de Bayern Munich ante Heidenheim.



En el segundo, el extremo francés fue la culminación de un barullo, unos cuantos rebotes y una carambola, en el 0-2 con el que quedó todo resuelto, si había alguna duda, en 32 minutos apenas de juego.

SI LE REGALAN ESTAS AL BAYERN... Los defensores del Heidenheim volvieron a dejar la pelota viva en su área y Michael Olise estampó el 2-0.



Se sintió tan ganador el Bayern que bajó sus revoluciones en el segundo tiempo, más relajado, contemplativo y apurado por su adversario, que estrelló incluso un remate en el larguero, por medio de Schimmer, en el minuto 56.

Una advertencia entre la presión del Heidenheim, que tuvo unas cuantas opciones para sentirse todavía dentro del partido.

Jugó entonces con fuego el Bayern, sostenido por Urbig en determinados momentos clave, que habrían complicado al conjunto bávaro, con el debut oficial del centrocampista portugués de 18 años David Santos Daiber y con más minutos de rodaje para Davies, tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla sufrida el pasado marzo con su selección.

La forma con la que el guardameta de 22 de años, el relevo natural de Manuel Neuer (39 años), frustró con la tibia de la pierna izquierda la volea clarísima de Schimmer, ciertamente demasiado centrada, protegió la ventaja en el marcador y en la clasificación del ‘campeón’ de invierno de la Bundesliga, en el que también se estrenó el defensa de 16 años Cassiano Kiala y que aceleró al final, con el 3-0 de Luis Díaz y el 4-0 de Harry Kane.