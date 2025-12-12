Luis Fernando Muriel es hincha de Junior. Por eso está presente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla este viernes 12 de diciembre para apoyar al equipo rojiblanco en el primer partido de la final ante Deportes Tolima. Antes de entrar el recinto deportivo, habló de lo que espera del encuentro y de su posible llegada, en un futuro, al cuadro barranquillero.

“Partido complicado porque el Tolima viene con un presente bastante bueno, bastante importante, pero Junior ha demostrado en estos cuadrangulares que tiene con qué competir, que tiene con qué ganar y esperemos apuntarle a eso para sacar una ventaja y después ir a ratificar el título”, dijo sobre el partido Muriel.

El delantero, actualmente en el Orlando City de la MLS, ratificó su deseo de vestir la camiseta de Junior en un futuro cercano, aunque indicó que no es nada fácil por temas contractuales.

“Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. No depende solamente del deseo y la voluntad mía, a la vez son muchas cosas las que se tienen que complementar para que se dé, digamos, un paso así. Ojalá que sea pronto. Vamos a ver. Todavía tengo 1 año de contrato, entonces, como te digo, a veces no es la voluntad de uno solamente”, dijo el oriundo de Santo Tomás, Atlántico.

Aseguró, sobre el mismo tema, que su familia sería la más feliz de que él se pusiera la camiseta de Junior, y que su fichaje con el cuadro tiburón solo depende de temas contractuales.

“Por ese lado mi esposa, mis hijas, serían las más contentas de que yo viniera acá a Barranquilla, entonces se trata de muchas cosas, el tema contractual, el tema económico puede ser también, es un factor bastante importante. Son muchas cosas que se tienen que complementar”, apuntó.

Muriel aclaró que, como cualquier jugador que regresa de jugar en el extranjero a Colombia, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo en lo económico para poder fichar con Junior.

“Al elegir Barranquilla seguramente que sería también hacer ya ese esfuerzo, sacrificio por llamarlo. Todavía tengo el año de contrato y es difícil, es difícil decirlo”, indicó.