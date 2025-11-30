El grito de gol retumbó con fuerza en el Neo Química Arena. A los 20 minutos del segundo tiempo, Jordan Barrera dejó su huella con una chilena magistral que reconvirtió la historia del partido para Botafogo.

El ex juniorista recibió un centro alto enviado por Alan, la pelota ganó altura tras rozar en un defensor y Barrera, sin dudar, lanzó su pierna al cielo: un remate acrobático, impecable, que se coló en el ángulo izquierdo del arquero. Un gol digno de volverse replay una y otra vez.

Ese tanto no fue un simple gesto de talento: significó el gol de la victoria, cerrando el 2–1 con el que Botafogo doblegó a Corinthians en la jornada 36 del Brasileirao. Antes, Raniele había abierto el marcador para el local y luego otro tanto de Botafogo puso la igualdad. Pero fue el remate de chilena de Barrera lo que inclinó la balanza definitivamente.

Para Barrera —quien llegó a Botafogo en julio, tras dejar al Junior— el tanto representa mucho más que tres puntos. Era su oportunidad de mostrar que la inversión hecha por el club carioca tenía sentido.

Com lindo voleio, Jordan Barrera marcou o segundo gol do Fogão na partida. Que golaço, meu garoto! 🇨🇴⚽️ #VamosBOTAFOGO



📹 @tvglobo pic.twitter.com/WcY4NMfLBH — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 30, 2025

Su adaptación no fue inmediata. Después de debutar en julio, el colombiano sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas. Pero volvió con hambre, trabajó duro en su recondicionamiento físico y esperó pacientemente su oportunidad.

Más allá del talento individual, su gol rescata la valentía de un equipo que atraviesa una recta final de temporada llena de desafíos. Botafogo no solo necesitaba sumar de a tres —hoy, vitales para mantenerse en la parte alta de la tabla—, sino reafirmar su carácter competitivo. Barrera le dio esa declaración de intenciones al club: un jugador joven, con ambición, capaz de marcar diferencias en grandes escenarios.

Para la hinchada, el gol de chilena de Jordan Barrera representa esperanza renovada. Es la certeza de que en Botafogo no llega cualquier promesa: llega un colombiano decidido a forjar su camino con carácter, talento… y corazón. Que su nombre sea cada vez más coreado, con la firme convicción de que su futuro apenas comienza.