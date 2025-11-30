El Sporting ganó este domingo en casa por 4-0 al Estrela Amadora, con un doblete de Luis Suárez y goles de Iván Fresneda y Eduardo Quaresma, antes del derbi del próximo fin de semana contra el Benfica.

El Sporting dejó el partido resuelto prácticamente en la primera parte, con tres tantos que podrían haber sido más por las oportunidades que tuvo para anotar en la portería de Renan Ribeiro.

Quaresma abrió el marcador en el minuto 7′ con un cabezazo tras un saque de esquina del exjugador del Barcelona Francisco Trincão.

Cuatro minutos más tarde, un pase de Trincão a Suárez facilitaba el segundo gol para los ‘leones’ con un remate con el pie derecho del colombiano.

En el 25′ Fresneda, exjugador del Valladolid, aumentaba la ventaja del equipo lisboeta con un tercer tanto de cabeza, después de una jugada de Quenda y Catamo.

Tras el descanso, el Sporting siguió dominando el juego y la cuarta diana de la noche no tardó en llegar, en el minuto 54′, obra de una asistencia del central japonés Hidemasa Morita a Suárez, quien remató después de que el balón pasara entre las piernas de Otávio.

Con este triunfo en la jornada 12 de la Liga de Portugal, los ‘leones’ continúan segundos en la tabla provisional, igualados en puntos -31- con el líder, el Oporto, que en unos minutos jugará contra el Estoril y por delante del tercero, el Benfica, con 28 puntos.