Colombia hizo el 1-2. La antioqueña Valentina Muñoz Vanegas y la barranquillera Sharid Nicolle Fayad Mercado dominaron y se colgaron las medallas de oro y plata en el BMX de los Juegos Bolivarianos, que se vienen cumpliendo en Ayacucho y Lima, Perú.

En la Pista BMX Racing, ubicada en el Complejo Costa Verde, en el Distrito de San Miguel, de Lima, Valentina y Sharid volaron y le brindaron a Colombia un nuevo botín de metales para seguir en lo más alto del medallero de estas justas.

“Estoy feliz. Hace cuatro años no venía a esta pista acá en Perú. Es una pista de un nivel técnico un poco diferente. Sin embargo, tiene su exigencia. Así que nada, muy feliz, agradecida de llevarme esta medalla de plata a casa”, expresó Fayad Mercado, a través de un diálogo con la revista Mundo Ciclístico.

Podio del BMX de los Juegos Bolivarianos 2025: Sharid Fayad, Valentina Muñoz y la ecuatoriana Doménica Mora.

El objetivo de la bicicrocista currambera era quedarse con el oro, pero en la recta final perdió la batalla con su compatriota.

Sin embargo, Fayad Mercado no se vendrá con las manos vacías y una vez más demostró todo su talento, destreza y personalidad para alcanzar la gloria deportiva en este exigente deporte.

#JuegosBolivarianosXSeñal | ¡1-2 para Colombia en el BMX Race femenino! ¡Aplausos para Valentina Muñoz y Sharid Fayad! ¡Aplausos para las nuestras!



EN VIVO ACÁ 👉 https://t.co/CEQhFlTsdz pic.twitter.com/g6La08wBvW — Señal Deportes (@SenalDeportes) November 26, 2025

“Claramente quería llevarme la de oro a casa, pero la perdí en la última recta. Agradecida también porque Colombia se llevó el oro y la plata a la casa”, manifestó la deportista nacida en la ‘Puerta de Oro’.

“Todas estamos trabajando muy fuerte. Mariana Pajón dejó un camino bastante duro, por así decirlo. Todas estamos entrenando para destacarnos como deportistas y personas, para subir el nivel y llevar tres mujeres a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028, porque sí se puede”, agregó con optimismo.

La ecuatoriana Doménica Mora se quedó con el bronce y escuchó las notas del himno colombiano desde el podio, algo que enorgulleció mucho a Valentina y Sharid.

PODIO 🏆 BMX Racing 🚴‍♀️ Damas - Juegos Bolivarianos Ayacucho 🇵🇪 2025

.

🥇 Valentina Muñoz 🇨🇴

🥈 Sharid Fayad 🇨🇴

🥉 Doménica Mora 🇪🇨

.

📷 ODEBO

.

.#Ciclismo #Ecuador #Colombia #Peru pic.twitter.com/jAcnDBRfZe — Radio Pedal Ciclismo (@RadioPedalEC) November 26, 2025

“Fue un día muy duro para mí, personalmente. Sin embargo, agradecida, de terminar las vueltas completas, de llevarnos esos dos primeros lugares para Colombia. Este es un deporte muy riesgoso, pero que brinda muchas emociones. Estoy muy emocionada y agradecida. Agradezco a Dios, primeramente, a mis patrocinadores, al Comité Olímpico Colombiano, a la Federación, a mi familia y a todo al equipo que estuvo aquí con nosotros. Y a Barranquilla, saludo especial a la gente de allá. Esto es de ustedes también”, comentó la pedalista.

Sharid Fayad había logrado una medalla de bronce en el BMX de los Juegos Panamericanos Junior, de Asunción, Paraguay.