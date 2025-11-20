En Junior no hubo puntos bajos en el triunfo 1-0 ante Independiente Medellín, este miércoles, por la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Pero algunos jugadores tuvieron una muy sobresaliente actuación en el terreno de juego. Uno de esos fue Guillermo Celis, quien se mostró contento por la victoria y resaltó toda la entrega de sus compañeros.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen rival. Allá en su casa le habíamos planteado un partido parecido, en el que lo incomodamos todo el tiempo y lastimosamente se nos escapó la victoria en esa ocasión. Tratamos de repetir lo mismo, de molestarlo, juegan bien a la pelota, es un gran rival. Nos salió bien la tarea. Rescato la actitud, la entrega del grupo, de todos los compañeros, todo el mundo corrió. Eso es lo que necesitamos, porque tenemos una ilusión muy bonita y vamos a pelear porque nadie nos va a quitar esa ilusión”, destacó en rueda de prensa.

El centrocampista, que jugó todo el compromiso, dijo que siempre va a entregarse al máximo por esta camiseta.

“Yo soy un jugador de equipo, no me sobra nada. He vivido mi carrera así. Siempre dejo el corazón, todo lo que tengo, porque justamente conozco que tengo muchas deficiencias y debilidades. Lo que me queda es eso, entregarme al máximo, ayudar a mis compañeros. Solo le pido a Dios salud para siempre entregar eso que dejó en el campo. Le agradezco al DT la confianza que me ha dado este tiempo, no me conocía, pero desde el primer momento me dio la confianza. La gloria sea para Dios y para el trabajo siempre honesto que he hecho y a mis compañeros porque me recibieron muy bien. Me siento muy feliz, porque esta es mi casa, yo quiero este equipo y siempre me he entregado al máximo por esta institución”, afirmó.

El sincelejano, que en este semestre regresó al club, señaló que se siente bien con todos sus compañeros en el mediocampo.

“Yo he resaltado algo desde que llegué acá, todos los compañeros que han tenido la posibilidad de jugar se han puesto la camiseta y nos han ayudado. Vuelvo y resalto la actitud del grupo, competimos, luchamos. Así se juegan las finales, y más si nos vamos a llevar los puntos. Claro que queremos ser protagonistas, tener la pelota, pero estas son las finales, así se juegan. Iremos a cada estadio a jugar de esta manera. Se dio el juego así y cada uno de los compañeros se entregaron al máximo y nos ayudaron un montón”, comentó.

El volante dejó en claro que lo más importante era conseguir el resultado y pidió unión para todo lo que le viene al ‘Tiburón’.

“Ganamos, eso era lo más importante, empezar ganando con nuestra gente. Agradecemos a todos los que vinieron a apoyarnos. Le ganamos a un gran rival, le ganamos y eso quiere decir que fuimos superiores al rival. Otra cosa estaríamos hablando acá todos tristes si hubiésemos perdido”, manifestó.

“Tenemos que unirnos todos, necesitamos a ustedes (periodistas), a la gente, que haya esa buena energía para conseguir el objetivo. Si bien en otras ocasiones jugamos mucho mejor, sostuvimos más la pelota, veníamos acá aburridos porque no se sacaba el marcador. El partido tenía que ser así, de muchos duelos, fuimos merecedores de la victoria. Estamos felices y agradecidos de haber empezado de esta manera”, complementó.

Por último, Guillermo Celis explicó que van a ir partido a partido y que siempre buscarán conseguir los tres puntos en cualquier plaza.

“Nosotros lo que hablamos es que vamos a ir partido a partido. Ya pasamos el primer examen, sacamos los tres puntos. Vamos a ir a Cali, ante un gran rival, en eso pensamos. Vamos con humildad, con el deseo de ir por los tres puntos, como equipo grande y con el deseo de la institución que estamos representando”, concluyó.