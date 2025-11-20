Compartir:
Por:  Isaac Barrios Martínez

Ya hay más fechas confirmadas. Junior conoce los días en los que afrontará las jornadas 3, 4 y 5 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El equipo rojiblanco, que debutó con un triunfo 1-0 ante el Independiente Medellín, este miércoles, en el estadio Metropolitano, tendrá que visitar al América, este domingo, a las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.

Luego, el próximo miércoles 26 de noviembre, ‘el Tiburón’ visitará a Nacional, a partir de las 8:30 p. m., en estadio todavía por definir debido a que los antioqueños no pueden jugar en el Atanasio Girardot debido a que hay un concierto.

En la jornada cuatro, el domingo 30 de noviembre, los dirigidos por Alfredo Arias recibirán en el Metropolitano a los verdolagas, a partir de las 6:30 p. m.

Por su parte, en la jornada 5, los curramberos serán locales ante el América, en el ‘Coloso de la Ciudadela’, en hora por determinar.

Así las cosas, la única fecha que falta por programarse es la sexta y todo dependerá de cómo lleguen los equipos en sus posibilidades de clasificar a la gran final de la Liga-II.