Ya hay más fechas confirmadas. Junior conoce los días en los que afrontará las jornadas 3, 4 y 5 del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Leer también: “Fue un partido completo, pero no me puedo quedar con eso, hay que seguir creciendo”: Silveira

El equipo rojiblanco, que debutó con un triunfo 1-0 ante el Independiente Medellín, este miércoles, en el estadio Metropolitano, tendrá que visitar al América, este domingo, a las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.

Luego, el próximo miércoles 26 de noviembre, ‘el Tiburón’ visitará a Nacional, a partir de las 8:30 p. m., en estadio todavía por definir debido a que los antioqueños no pueden jugar en el Atanasio Girardot debido a que hay un concierto.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀 𝟯, 𝟰 𝘆 𝟱 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟱! 🔥



Consulta aquí los horarios de cada partido 👀



👉 https://t.co/8NujorwU4M… pic.twitter.com/frmnm2m8Va — DIMAYOR (@Dimayor) November 20, 2025

En la jornada cuatro, el domingo 30 de noviembre, los dirigidos por Alfredo Arias recibirán en el Metropolitano a los verdolagas, a partir de las 6:30 p. m.

Leer más: Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria del repechaje para el Mundial 2026

Por su parte, en la jornada 5, los curramberos serán locales ante el América, en el ‘Coloso de la Ciudadela’, en hora por determinar.

Así las cosas, la única fecha que falta por programarse es la sexta y todo dependerá de cómo lleguen los equipos en sus posibilidades de clasificar a la gran final de la Liga-II.