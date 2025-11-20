No todo fue felicidad en el triunfo 1-0 de Junior ante Independiente Medellín, este miércoles, en el estadio Metropolitano, por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

En un partido que fue bastante físico y luchado, el entrenador Alfredo Arias terminó perdiendo a uno de sus hombres de confianza y de los que más ha jugado minutos a lo largo del semestre.

Se trata de Javier Báez, quien salió reemplazado por Jermein Zidane Peña en el entretiempo del compromiso.

‘El Tiburón’ emitió un comunicado de prensa refiriéndose a este problema del zaguero, pero no dio tiempo estimado de baja.

“El defensa Javier Báez debió retirarse del compromiso frente a Independiente Medellín tras presentar un esguince de rodilla grado 1. El jugador ya se encuentra bajo valoración y tratamiento por parte del cuerpo médico del club. Estaremos informando su evolución”, afirmó Junior en sus redes sociales.

Según pudo conocer EL HERALDO, el defensor ya venía presentando molestias en su rodilla en el partido ante Atlético Nacional, razón por la cual tuvo que infiltrarse en este choque contra el DIM.

Al no resistir más el dolor pidió el cambio. Este jueves se le practicará la resonancia para determinar la gravedad de su lesión.

Lo que está claro es que el jugador no verá acción ante América este domingo, a las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero y también está prácticamente descartado para enfrentar a Nacional, el próximo miércoles, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales.