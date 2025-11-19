Justo dos días antes del último partido de preparación de 2025 de la selección Colombia, ante Australia, la Federación Colombiana de Fútbol informó que el lateral derecho Daniel Muñoz abandonaba la concentración por “motivos familiares”.

La salida de Muñoz, uno de los jugadores con mejor presente a nivel internacional, tomó por sorpresa a la afición y a los especialistas.

El futbolista paisa no había tenido minutos en el primer encuentro amistoso de la doble fecha Fifa ante Nueva Zelanda, por lo que los comentarios de aficionados en redes sociales no se hicieron esperar.

Hasta este martes 18 de noviembre fue que se pudo conocer la razón por la cual Muñoz dejó la convocatoria. En redes se vio al jugador alzando un ataúd en medio de un entierro.

De acuerdo con Semana, se trataba del sepelio de un joven llamado Sebastián Ríos, quien eran en vida uno de los mejores amigos de Daniel y que vivía en el barrio Niquía de Bello.

Aunque hay varias versiones sobre la muerte de Ríos, se conoció que al parecer el joven sufrió una pancreatitis que terminó con su vida de manera sorpresiva.

Muñoz, al enterarse de la noticia, decidió abandonar la concentración, para poder asistir al sepelio y darle el último adiós a su amigo.

El actual jugador del Crystal Palace de la Premier League es uno de los de mejores rendimientos en cuanto a la selección Colombia. En Europa se habla de que varios equipos grandes del viejo continente están interesados en sus servicios, entre ellos el Barcelona de España.

La selección Colombia, en la doble fecha Fifa, derrotó a Nueva Zelanda por 2-1 y luego a Australia por 3-0.