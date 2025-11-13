En un hecho poco habitual en su carrera, Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez con la Selección de Portugal durante el partido contra Irlanda en Dublín, correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.
El incidente se produjo cuando Portugal perdía 2-0 y Ronaldo golpeó con el codo al defensor Dara O’Shea, dejando a su equipo con diez jugadores. Inicialmente, el árbitro sueco Glenn Nyberg le mostró tarjeta amarilla al delantero, pero tras la revisión del VAR, la sanción se cambió a roja.
Portugal cae y aplaza su clasificación; Cristiano Ronaldo, expulsado y en duda para el inicio del Mundial 2026
En la repetición, se evidenció el fuerte contacto con el codo dentro del área. Antes de ser expulsado, el jugador hizo gestos provocativos hacia O’Shea, como de ‘llorón’ y aplaudió de manera irónica la tarjeta roja y tuvo un intercambio verbal con el entrenador irlandés.
Esta expulsión se suma a las 13 previas que el ‘Bicho’ ha recibido a lo largo de su carrera profesional y juvenil. Su primera tarjeta roja ocurrió en 2002 con la selección sub-17 de Portugal, mientras que en clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr acumuló las restantes.
Con la roja recibida el 13 de noviembre de 2025, Ronaldo alcanzó su número 226 internacionalidad y se perderá el próximo partido de las eliminatorias.
Historial de expulsiones de Cristiano Ronaldo
- 28/04/2002 - Portugal U17 - vs. Francia U17 (Campeonato Europeo Sub 17)
- 15/05/2004 - Manchester United - vs. Aston Villa (Premier League)
- 14/01/2006 - Manchester United - vs. Manchester City (Premier League)
- 15/08/2007 - Manchester United - vs. Portsmouth (Premier League)
- 30/11/2008 - Manchester United vs. Manchester City (Premier League)
- 05/12/2009 - Real Madrid - vs. Almería (LaLiga)
- 24/01/2010 - Real Madrid - vs. Málaga (LaLiga)
- 17/05/2013 - Real Madrid - vs. Atlético Madrid (Copa del Rey)
- 02/02/2014 - Real Madrid - vs. Athletic Bilbao (LaLiga)
- 24/01/2015 - Real Madrid - vs. Córdoba (LaLiga)
- 13/08/2017 - Real Madrid - vs. Barcelona (Supercopa de España)
- 19/09/2018 - Juventus - vs. Valencia (UEFA Champions League)
- 08/04/2024 - Al Nassr - vs. Al Hilal (Supercopa de Arabia Saudita)
- 13/11/2025 - Portugal - vs. Irlanda (Eliminatorias para el Mundial)