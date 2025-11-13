En un hecho poco habitual en su carrera, Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez con la Selección de Portugal durante el partido contra Irlanda en Dublín, correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

El incidente se produjo cuando Portugal perdía 2-0 y Ronaldo golpeó con el codo al defensor Dara O’Shea, dejando a su equipo con diez jugadores. Inicialmente, el árbitro sueco Glenn Nyberg le mostró tarjeta amarilla al delantero, pero tras la revisión del VAR, la sanción se cambió a roja.

En la repetición, se evidenció el fuerte contacto con el codo dentro del área. Antes de ser expulsado, el jugador hizo gestos provocativos hacia O’Shea, como de ‘llorón’ y aplaudió de manera irónica la tarjeta roja y tuvo un intercambio verbal con el entrenador irlandés.

Agencia EFE

Esta expulsión se suma a las 13 previas que el ‘Bicho’ ha recibido a lo largo de su carrera profesional y juvenil. Su primera tarjeta roja ocurrió en 2002 con la selección sub-17 de Portugal, mientras que en clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr acumuló las restantes.

Con la roja recibida el 13 de noviembre de 2025, Ronaldo alcanzó su número 226 internacionalidad y se perderá el próximo partido de las eliminatorias.

Historial de expulsiones de Cristiano Ronaldo