Los Ángeles Lakers sudaron este miércoles la gota gorda para imponerse a la exigencia de los San Antonio Spurs, quienes pusieron sobre las cuerdas al conjunto liderado por el astro esloveno Luka Doncic con un sufrido partido que se definió en el último suspiro (118-116).

El apretado duelo, que para los Lakers parecía que lo tenía prácticamente ganado en los últimos segundos, casi se torna en su contra tras una perdida de balón por pisar la linea de fondo y una falta con cuatro décimas por jugar que a punto estuvieron de mandar el partido a la prórroga.

Los angelinos no se achantaron a la imponente presencia de la joven estrella de los Spurs, el francés Victor Wembanyama (máximo anotador de su equipo con 19 puntos, 9 de 11 en tiros y tres asistencias) y afrontaron el encuentro con importantes bajas: Austin Reaves, que no jugó por un dolor en la ingle izquierda; y la estrella LeBron James, quien aún no ha debutado esta temporada.

Con un Doncic, que se alzó como máximo anotador del encuentro con 35 tantos (13 de 17 en tiros y 13 asistencias), solo ante el peligro, el conjunto angelino comenzó el primer cuarto plano, con el esloveno portando la batuta de un equipo que no apretó, pero tampoco atacó con la furia de otras ocasiones.

Los Spurs lograron presentarse un tanto superiores a los Lakers, imponiéndose en el primer cuarto por una diferencia de tres puntos (26-29), un presagio de lo apurado que iba a prestarse el duelo.

Aunque a Wembanyama le costó entrar en calor y no estuvo fino en algunas jugadas, obligando a los Spurs a depender del cuerpo compuesto por Stephon Castle (16 puntos, 9 de 11 en tiros y ocho asistencias) y Devin Vassell (15 tantos).

La táctica ofensiva de Doncic se extendió hasta el segundo cuarto, haciendo que el partido fuera aún más emocionante y equilibrado.

Le dio tiempo a Rui Hachimura a espabilar y sacar a relucir su potencial, convirtiéndose en un jugador clave y en el motor que impulsó al equipo de Los Ángeles a una mejor definición ante la ausencia de sus grandes estrellas.

La salida temporal de Wembanyama sobre el terreno durante gran parte de este tramo alivió la carga defensiva de los Lakers y amplió su ventaja, aunque se fueron al descanso prácticamente empatados con diferencia mínima de tan solo un punto a favor de los locales (60-59).

Lo mejor para el final

No fue hasta el tercer cuarto cuando el resultado comenzó a vislumbrarse en favor de los de San Antonio, que llegaron a obtener una ventaja de hasta diez puntos sobre el rival en mitad del tramo y acabaron con ocho tantos por encima de los Lakers (88-96).

El astro esloveno estuvo cargado de faltas, acumulando cuatro en el tercer tramo y cometiendo una quinta al principio del ultimo periodo, obligando al entrenador, J.J. Redick, a limitar su tiempo en cancha, aunque tuvo algunos minutos al final.

El emocionante final del partido vio cómo los angelinos consiguieron remontar la ventaja de los Spurs y asegurar una sufrida y reñida victoria.

Mientras tanto, los aficionados se marchaban del estadio, quizás con el deseo de haber presenciado más momentos destacados del talentoso Wembanyama, quien siempre promete un gran espectáculo.

Adiós al invicto de Los Thunder

Los Thunder (8-1), vigentes campeones, eran el único equipo que seguía invicto en este inicio de temporada, con ocho victorias seguidas.

Hoy dominaron a los Portland Trail Blazzers (5-3) hasta el último que el último cuarto, cuando los locales tomaron por primera vez la delantera. Aún así, con 3 abajo y a falta de 0.5 segundos, dispusieron de tiros libres para intentar ir a la prórroga.

Isaiah Joe metió el primero y tiró el segundo a fallar, pero los Blazzers supieron defender el rebote y sellaron el triunfo.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos con 9 rebotes para sus Thunder, mientras que Deni Avdija acarició el triple-doble para los Blazzers con 26 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

La vuelta de ‘Ant-Man’

OG Anunoby, Jalen Brunson y compañía arruinaron el regreso de Anthony Edwards, que había estado apartado cuatro partidos por una distensión en el isquiotibial derecho.

Los New York Knikcs (5-4) se llevaron el duelo 137-114 pese a los 15 puntos de Edwards. Tampoco sirvieron los 32 de Julius Randle o los 21 de Donte DiVincenzo, ambos traspasados el año pasado por los New York Knicks a Minnesota (4-4) a cambio de Karl-Anthony Towns.

Los Knicks están invictos en el Madison Square Garden, con un balance de 5-0.

Donovan Mitchell se sale

El escolta se lució con 46 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes para el triunfo 132-121 de los Cavaliers (5-3) frente a los 76ers (5-3) el día en el que debutaba Darius Garland esta temporada para Cleveland, tras meses de lesión.

Garland pasó por quirófano al final de la temporada pasada por una lesión en el pie que le impidió competir al 100 % en los ‘play-off’. Hoy, 5 meses después, aportó 8 puntos a la victoria de Cleveland.

Jarrett Allen terminó con un doble-doble (24 puntos y 10 rebotes), mientras que Evan Mobley anotó 23 puntos.

En Boston, los Celtics derrotaron 136-107 a los Washington Wizards con 35 puntos de Jaylen Brown. Hugo González aportó 5 puntos, 2 rebotes y una asistencia en los 16 minutos y 39 segundos que disputó.

Y en Memphis, los Grizzlies cayeron 109-124 frente a unos Houston Rockets en racha con cinco victorias seguidas. Amen Thompson estuvo cerca de un triple-doble para Houston (28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias), mientras que Santi Aldama terminó con 16 puntos, 4 rebotes, 2 robos y una asistencia.

Sí que firmó un triple-doble el serbio Nikola Jokic con los Denver Nuggets, que derrotaron 121-116 a los Miami Heat. Jokic firmó 33 puntos, 15 rebote y 16 asistencias.

Además, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se apuntaron frente a los Indiana Pacers (103-112) su primera victoria de la temporada tras un arranque con siete derrotas seguidas.

Los Detroit Pistons derrotaron 114-103 a los Utah Jazz y los New Orleans Pelicans 101-99 a los Dallas Mavericks pese a los 20 puntos y 9 rebotes de Cooper Flagg, incluyendo un tremendo ‘alley-oop’.

Los Golden State Warriors, por su parte, cayeron ante los Kings en Sacramento por 121-116. Steve Kerr dio descanso a Stephen Curry, Jimmy Butler (tocado) y Draymond Green, que venían de jugar la noche anterior.