Alzó la mano y levantó la voz. Mario Alberto Yepes, que hablaba muchísimo en la cancha en sus días de capitán de la selección Colombia, no es muy amplio, conversador y colaborador con los medios de comunicación. Después del retiro del fútbol profesional, sus contactos con la prensa han sido escasos y se ha mantenido al margen del panorama futbolero y mediático del país.

No es de salir a dar opiniones o entrevistas constantemente, ha optado por mantener un bajo perfil. Sin embargo, Yepes está dando de qué hablar con unas declaraciones que entregó en el podcast El Corrillo, en compañía de Carlos Valdés, exjugador que ahora es comentarista de la cadena Espn.

Durante la charla con Cristian Aponzá y Bryan Martínez, los dos exzagueros centrales se refirieron a los pocos espacios dirigenciales que tienen los futbolistas después del retiro. Yepes y Valdés coincidieron en afirmar que a los actuales directivos de nuestro balompié no les interesa vincular a personas que estuvieron en el campo de juego.

Para los dos vallecaucanos, los dirigentes sienten celos por aquellos exfutbolistas con el bagaje y la preparación para asumir un cargo directivo en el balompié nacional.

“Primero hay una cuestión de celos de parte del directivo, y una cuestión también de preparación. Los directivos de Colombia no es que se preparen para dirigir fútbol o dirigir algo que tenga que ver en determinada ocasión con el fútbol, pero yo siento que el jugador se debe preparar y se debe abrir más campos de experiencia para jugadores que lo puedan hacer, que puedan brindarle toda esa experiencia, no solamente a la selección mayor, sobre todo a las selecciones juveniles”, comentó Yepes.

“A mí me hubiera encantado, por ejemplo, tener a un ‘Pibe’ Valderrama ahí, que yo vaya y le pregunte: ‘Pibe’, ¿cómo ves este partido? ¿Qué puedo hacer yo como capitán y tal? ‘El Pibe’, que ya tenía la experiencia de atrás, claro, me va a recomendar algo y, de pronto, yo llego con los ojos más abiertos. Eso no lo entienden, eso no se entiende. Es visión”, agregó el ex integrante del Deportivo Cali, River Plate, Nantes, PSG, Chievo Verona, AC Milan, Atalanta y San Lorenzo de Almagro, entre otros.

Captura de pantalla Carlos Valdés y Mario Yepes durante la charla con el podcast El Corrillo.

Mario Alberto recalcó que existen un par de comunicadores sociales que respaldan a los directivos de siempre e impiden nuevas opciones en el manejo del fútbol nacional.

“Es que la gente tiene miedo porque hay dos o tres periodistas que están manejados por ellos mismos que no aceptan los cambios. Que pidan cambios, yo le digo a él (señala a Carlos Valdés) que trabaja ahora en la televisión: pidan los cambios. Si queremos exigirle a los jugadores, si queremos exigirle al cuerpo técnico, si queremos exigir que la selección consiga cosas más importantes, tienen que rodearse de gente importante”, concluyó el caleño.

Valdés afirmó que la dirigencia siente pasos de animal grande. “Yo sí creo que ellos tienen mucho temor de que venga gente del fútbol, que haga las cosas mucho mejor y que ya mañana esto cambie, que ya la gente no apunte contra los jugadores o el director técnico, sino que empiece a apuntar contra los directivos”.

Las palabras de ambos fueron apoyadas por nada más y nada menos que Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, el mítico 10 de la selección Colombia y símbolo del fútbol nuestro en el exterior. El astro samario publicó las declaraciones en sus cuentas en redes sociales.

“Estoy de acuerdo con ustedes muchachos, Mario Yepes y Carlos Valdés. Se tenía que decir y se dijo. Todo bien, todo bien”, expresó Valderrama a través de su cuenta en Instagram.