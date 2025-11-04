La UEFA Champions League volvió con todo este martes 4 de noviembre, con el inicio de la cuarta fecha de la fase de grupos. La jornada estuvo marcada por encuentros de alto nivel, como PSG vs. Bayern Múnich y Liverpool vs. Real Madrid, que no defraudaron a los aficionados.

Lea más: ¿Fue correcta la expulsión de Luis Díaz en el duelo entre Bayern y PSG?

En París, el colombiano Luis Díaz fue protagonista de un partido lleno de contrastes. ‘Lucho’, que reapareció como titular del equipo alemán, brilló con un doblete en poco más de media hora, pero antes de finalizar la primera mitad fue expulsado tras una polémica revisión del VAR.

A pesar de la ausencia de Díaz, el Bayern Múnich logró imponerse 2-1 en el Parque de los Príncipes, asegurando su posición de líder en la tabla de la fase de grupos.

Asimismo, el Real Madrid sufrió su primera derrota en esta edición frente a un Liverpool que no llegaba del todo bien. El partido se definió gracias a una jugada de pelota quieta, con Alexis Mac Allister anotando el único gol del encuentro en Anfield.

Ver más: PSG 1, Bayern Munich 2: ¡Doblete y expulsión para Lucho Díaz!

Resultados de la fecha 4 de Champions League

PSG 1-2 Bayern Múnich

Liverpool 1-0 Real Madrid

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Atlético de Madrid 3-1 Union

Tottenham 4-0 Copenhague

Olympiacos 1-1 PSV

Juventus 1-1 Sporting de Lisboa

Glimt 0-1 AS Monaco

Partidos pendientes de la fecha 4 (miércoles 5 de noviembre)

Pafos vs. Villarreal

Qarabag vs. Chelsea

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Newcastle vs. Athletic Club

Ajax vs. Galatasaray

Brujas vs. FC Barcelona

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Inter de Milán vs. Kairat

Olympique de Marsella vs. Atalanta

Lea también: Liverpool 1, Real Madrid 0: los de Slot dan un golpe sobre la mesa