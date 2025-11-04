Los Dodgers celebraron este lunes su bicampeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile masivo que desató la euforia entre una marea de seguidores que tiñó de azul y blanco las calles de Los Ángeles para festejar el triunfo junto al equipo.

Miles de aficionados del conjunto de béisbol angelino se congregaron en el corazón de la metrópolis desde primera hora de la mañana para ser testigos de la caravana de la victoria y aclamar la llegada de las grandes estrellas.

La magnitud de la celebración se palpaba ya en las puertas del metro, abarrotados por una marea azul de seguidores de los Dodgers uniformados con el atuendo oficial del aficionado de Los Ángeles: la característica gorra con las iniciales de la ciudad, L.A., y la camisa blanca con el logotipo del club.

Costaba salir de las estaciones del metro, que no acostumbran a recibir tal volumen de personas en una ciudad donde el coche se ha consolidado como el medio de transporte predominante.

Algunos, sin saber dónde se tenían que bajar, se dejaban llevar por el flujo de camisetas, gorras y el espíritu compartido del campeonato que guiaban el camino hacia la celebración.

“Iba en el metro y como los seguidores somos tan acogedores pregunté a dónde teníamos que bajarnos. Me dijeron que no sabían ellos tampoco, entonces les dije que los seguiría y mientras tanto nos tomamos unas cervezas”, dijo a EFE Daniel, un aficionado que llevaba desde el sábado por la noche celebrando el triunfo de su equipo.

También Joe, otro seguidor que portaba una bandera del equipo que “no iba a dejar de ondear en todo el día”, como promesa de devoción autoimpuesta de su fervor por el bicampeonato.

“Si te soy sincero, pensé que no íbamos a ganar”, reconoció a EFE.

Y cuando pasa Ohtani, la hinchada ruge

Mientras los transportes descapotables con las grandes estrellas del triunfo en la Serie Mundial recorrían la ruta, la masa amenizaba la espera con cánticos y música, pero pronto estalló en gritos de emoción cuando llegaron los primeros autobuses que anunciaban al equipo.

Entre la multitud, Rocío y su marido, Jerano, aguardaban por la gran estrella de los Dodgers, el astro japonés Shohei Ohtani. “No hay otro equipo igual, son los mejores”, indicaron a EFE.

Tras el paso de varios autobuses con miembros del equipo técnico, llegó el jugador más esperado.

El autobús en el que viajaba Ohtani se acercó y desató una ola eufórica de halagos, a los que el japonés respondió extendiendo los brazos hacia la multitud, como si quisiera envolver a miles de aficionados en un abrazo colectivo.

Tampoco se quedaron atrás las ovaciones a Yoshinobu Yamamoto al grito de ‘¡MVP, MVP!’ (Jugador más valioso) tras su fugaz paso por las calles de la ciudad.

El peso de la hinchada de los Dodgers recae en la comunidad latina por los estrechos vínculos culturales con el béisbol, un deporte que reina indiscutible en países como República Dominicana o México, y que se consolidó de manera legendaria en Los Ángeles con la llegada del legendario lanzador Fernando ‘El Toro’ Valenzuela en 1981.

El desfile de autobuses concluyó, pero la afición permaneció un rato más en las avenidas para saborear el triunfo. Las banderas aún ondeaban, mientras la multitud sacaba fotos para inmortalizar el momento, al tiempo que los Dodgers se trasladaban al estadio para continuar la celebración.

“Nos vemos el año que viene, mismo día a la misma hora”, espeta un aficionado, arrancando una sonrisa a una multitud esperanzada porque el año que viene ocurra lo que muchos consideran imposible en el béisbol moderno: un histórico tricampeonato.

Los Dodgers se coronaron campeones de la Serie Mundial 2025 tras superar por 4-3 en una reñida serie a los Azulejos de Toronto, con un triunfo definitivo en el séptimo juego que confirmó su bicampeonato consecutivo.