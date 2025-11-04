Luis Díaz enfrenta este martes 4 de noviembre con su equipo, el Bayern Munich, uno de los partidos más llamativos de la jornada de la Liga de Campeones. Se medirá al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de París.

El cuadro alemán, dirigido por Vincent Kompany, llega a este encuentro con una racha de 15 victorias en 15 partidos en todas las competiciones, con el guajiro siendo protagonista.

Luego de las primeras tres jornadas en Champions League, el Bayern acumula tres victorias contundentes: 3-1 al Chelsea, 5-1 al Paphos y 4-0 al Club Brujas.

Por su parte, el PSG, actual campeón de la competición, también tiene un puntaje perfecto en Champions, luego de triunfos ante Atalanta (4-0), Barcelona (2-1) y Bayer Leverkusen (7-2).

Otro dato a destacar entre ambos equipos es que hasta ahora son los dos más goleadores de la Liga de Campeones actual. El Bayern acumula 12 anotaciones, mientras que los parisinos 13.

“Nos lo hemos ganado y debemos afrontarlo con todo el entusiasmo. Tiene que ser puro rock and roll. Ellos confían, nosotros confiamos: será un gran partido”, afirmó Kompany, director técnico del equipo bávaro.

“¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, sino porque hay que ser competitivos contra cualquier rival. Y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar”, dijo por su parte Luis Enrique, DT del PSG.

A qué hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con el Bayern ante el PSG

El partidazo entre el Bayern Munich y el París Saint-Germain por Champions League este martes 4 de noviembre se jugará a las 3 de la tarde hora colombiana.

Se podrá disfrutar a través del canal ESPN y Disney+.