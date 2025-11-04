La selección Colombia empató este martes 1-1 ante Alemania en su debut en la Copa del Mundo sub-17 de Catar, en un partido de ida y vuelta marcado por el tempranero gol de los germanos.

Tras el saque de centro, el conjunto alemán atacó y marcó el 1-0 a los 18 segundos por medio de Toni Langsteiner, en una acción poco afortunada del meta Jorman Mendoza.

El tanto no amilanó a Colombia, que trató de reponerse del golpe inicial y jugar de tú a tú a Alemania. Sin embargo, la primera parte terminó sin grandes ocasiones para uno y otro equipo y con la victoria momentánea por la mínima de los alemanes.

Colombia tuvo otro gran susto al salir de vestuarios después de que Alexander Staff estrellase un remate en el palo. La selección sudamericana continuó peleando el empate y estuvo a punto de encontrarlo en una espectacular jugada individual de Criss Macías en el minuto 50.

Ahí comenzaron los mejores minutos de Colombia en el encuentro. En un aluvión de ocasiones, Juan Cataño pescó un rechace en el área y remató a la red para marcar el empate, 1-1 (min.57).

El esfuerzo hizo mella en el equipo nacional, que terminó replegado en su área aguantando la ofensiva final alemana, pero salvando un punto en su estreno en el campeonato.