El venezolano Miguel Rojas, uno de los héroes del título de las Grandes Ligas conquistado este sábado por Los Ángeles Dodgers sobre los Azulejos de Toronto, destacó el peso del doblete obrado por los angelinos: “Doblete por primera vez en 25 años, ¿qué les parece?”.

Los Ángeles Dodgers se coronaron campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, tras llevarse con la épica, en la segunda entrada extra, el séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto (5-4), en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

“Llegó en el momento más importante de mi carrera, delante de la ciudad de Los Ángeles, no puedo describir las emociones que sentí, no solo en el partido. No habría podido hacerlo sin la confianza de mis compañeros y del técnico que creyó en mí”, dijo Rojas en declaraciones a ‘FOX’ al acabar el séptimo juego de la Serie Mundial.

“Es una gran sensación, ganar la Serie Mundial en el séptimo partido. Los Dodgers han hecho tanto por el béisbol, la gente debería estar muy orgullosa de este equipo. Empezamos en Japón y terminamos en Canadá. Estamos ilusionados. Doblete por primera vez en 25 años, ¿qué les parece?”, sentenció el venezolano.