El serbio Nikola Jokic selló este sábado un triple doble de 14 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias y entregó a los Denver Nuggets la primera victoria en la nueva temporada de la NBA, con un 133-111 contra los Phoenix Suns, después del revés sufrido contra los Golden State Warriors en su estreno.

Jokic firmó su segundo triple doble en 2 partidos este año. Ante los Warriors, el triple MVP consiguió 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

El serbio tiró de efectividad en sus 32 minutos en pista, con 5 de 8 en tiros de campo (sus únicos fallos fueron desde la línea de triples), y también aportó 3 robos.

Todo el quinteto titular de los Nuggets acabó con dobles dígitos. Jamal Murray metió 23 puntos, Christian Braun firmó 20, Aaron Gordon 17 y Cameron Johnson, 15.

Gordon venía de una actuación monumental contra los Warriors, con 50 puntos que, aún así, no fueron suficientes para ganar.

Además, Jonas Valanciunas y Bruce Brown aportaron 12 y 11 puntos, respectivamente, saliendo del banquillo para la franquicia entrenada por David Adelman.

Los Suns sufrieron su segunda derrota consecutiva, apenas 24 horas después de perder 129-102 en el campo de Los Ángeles Clippers.

El equipo entrenado por Jordan Ott cayó pese a los 31 puntos de Devin Booker (10 de 16 en tiros de campo) y a los 5 triples de Grayson Allen (17 puntos).