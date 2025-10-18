Minuto a minuto

Primer tiempo

6’. Chará recibe al borde del área y saca un remate de primera que pega rebeldemente en el horizontal. ¡Se salva el Pereira!

34’. Remate al borde del área de Chará, que obliga a una gran estirada de Ichazo para evitar el gol rojiblanco.

Segundo tiempo

51’. Gol del Pereira. Carlos Darwin Quintero anota de tiro penal. Remate a un costado, Silveira adivina el lado, pero no llega a la pelota (1-0).

56’. ¡Goool de Junior! Bryan Castrillón anota de tiro penal, con un disparo con el que engaña por competo al arquero Ichazo (1-1).

76’. Pase al vacío para un jugador del Pereira, pero salva Silveira saliendo a tiempo y cerrándole el ángulo de tiro.

77’. Gol del Pereira. Tiro de esquina que levanta Yesus Cabrera y cabezazo de Moya, que deja sin opciones al arquero Silveira.

90+5’. ¡Goool de Junior! ‘Tití’ Rodríguez anota de tiro penal, a través de un cobro perfecto, que engaña por completo al arquero Ichazo.

90+6’. ¡Goool del Junior! Pase milimétrico de Esparragoza y Tití, de primera, empalma para dejar sin opciones al arquero Ichazo.