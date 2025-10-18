Con una nutrida representación de 208 personas, entre estudiantes deportistas, docentes–entrenadores y delegados, la delegación del departamento del Atlántico buscará los primeros lugares en el podio en la Gran Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, , que se celebrará en las ciudades de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre.

La representación del Atlántico en el Valle del Cauca se caracteriza por su gran alcance y variedad. En total, 203 estudiantes deportistas participarán en deportes de conjunto e individuales, en las categorías prejuvenil y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio, ofreció unas emotivas palabras de despedida a los jóvenes atletas, resaltando el esfuerzo y dedicación al llegar a esta instancia.

“Muy contentos despedir a estos talentos del deporte intercolegiado. Todos los que han clasificado a la final demostraron gran disciplina, sacrificio y pasión en cada etapa de estos Juegos Intercolegiados. Al viajar a Cali y Palmira, no solo representan al Atlántico, sino el futuro de nuestro deporte. Lleven con honor la bandera, compitan de la mejor manera y recuerden que cada esfuerzo en estos Juegos Intercolegiados es una semilla para sus sueños”, dijo Urquijo.

Deportes de conjunto: 90 participantes.

Deportes individuales y discapacidad: 113 participantes, distribuidos entre Cali y Palmira.

Las primeras disciplinas en viajar, iniciando la contienda a partir del 19 de octubre, serán atletismo, boxeo, natación, voleibol y taekwondo.

Laura Sofía Alcalá, con 16 años y experiencia con selección Colombia de atletismo viaja con gran ilusión de ganar oro para Atlántico “Orgullosa de representar estos colores de Atlántico, voy con toda por los primeros lugares me siento bien preparada, estaré corriendo los 200 y 400 mts”, dijo Alcalá estudiante de 10° del Colegio Marco Fidel Suárez de Barranquilla.

Por su parte Jorge Luis Palacios, también en atletismo quiere ganar oro y el cupo para estar con Colombia en los Centroamericanos y del Caribe intercolegiados con sede en Montería “ Voy en tres pruebas, salto largo, pértiga y jabalina, me siento bien, me gusta la pista de Cali y estoy ilusionado con dejar en alto al Atlántico”, expresó Palacio que cursa 8° en el Marco Fidel Suárez.

Sedes y disciplinas de Atlántico en los Juegos

Cali:

* Atletismo

* ⁠Para atletismo

* ⁠Boxeo

* ⁠BMX

* ⁠Patinaje

* ⁠Tenis de mesa

* ⁠Voleibol

Palmira:

* Ajedrez

* ⁠Balonmano

* ⁠Baloncesto 3x3

* ⁠Karate

* ⁠Fútbol 11

* ⁠Judo

* ⁠Lucha

* ⁠Natación

* ⁠Para natación

* ⁠Pesas

* ⁠Taekwondo

Los estudiantes deportistas expresaron su entusiasmo y compromiso antes de emprender su viaje con mucha ilusión y optimismo como la deportista de Lucha Daymi Torrija: “Feliz de viajar y representar al Atlántico, la Lucha va con gran ilusión , voy con toda por la medalla de oro”, manifestó Torrija Bacca , de 17 años de edad, estudiante del I.E Juan Manuel Santos de Soledad.

En natación, Miguel Ángel Estupiñán , quiere entregarlo todo en estas finales “ Estaré en varias pruebas espero estar en lo más alto, voy motivado, estos juegos son muy especiales para mi”, opinó Estupiñan quien cursa 11° en el Colegio San José de Puerto Colombia.

Los ganadores de medalla de oro en categoría pre juvenil clasificarán por Colombia a los Centroamericanos y del caribe intercolegial en Montería; mientras que los ganadores en juvenil hará lo propio a los sudamericanos intercolegial en Asunción Paraguay.