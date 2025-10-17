La herida aún sangra en Barranquilla. La eliminación de Junior a manos del América de Cali, en los cuartos de final de la Copa Colombia, dejó una estela de frustración que no se ha disipado.

La gente no olvida, y menos tan pronto. El golpe a la moral fue duro, y este sábado el equipo rojiblanco tendrá que dar la cara ante una hinchada dolida, que exige respuestas.

El calendario no da tregua, y el Deportivo Pereira aparece como el siguiente obstáculo (por la jornada 16 de la Liga II-2025). El duelo ante el cuadro matecaña no es solo un partido más: es una prueba de carácter y una oportunidad —y obligación— de reivindicación para seguir capoteando la fuerte tormenta.

Nada borrará lo sucedido ante América. A este Junior de Arias le toca nuevamente empezar de cero para volver a seducir a su afición que no termina de engancharse con este equipo, pese a que se ha mantenido en la parte alta de la Liga II. ¿La mejor forma de hacerlo? Con victorias. Y un triunfo este sábado ante el Pereira de Dudamel le dará a los rojiblancos la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales, un antibiótico menor para empezar a curar de verdad esa dolorosa herida.

Para este duelo, el técnico Alfredo Arias recupera a una pieza importante, como Guillermo Celis, pero sigue sin poder contar con el defensor samario Jermein Peña, que arrastras unos problemas musculares que no le han permitido actuar en los últimos tres juegos.

Celis ingresaría al mediocampo para hacer pareja con Didier Moreno, que llega recargado a este duelo, pero que todo apunta sería igualmente de la partida.

La defensa volvería a pasar a ser de cuatro, con Jhomier Guerrero, el paraguayo Javier Báez, Daniel Rivera y Yeison Suárez. Edwin Herrera, titular en los últimos dos choques, terminó con fuertes calambres el duelo ante América —por eso no cobró en la tanda de penales— y llegaría con lo justo a este juego, por lo que —todo apunta— iniciaría desde el banco.

Enamorado liderará la ofensiva rojiblanca, junto a jugadores como Yimmi Chará, Jesús Rivas (o Bryan Castrillón) y el paraguayo Guillermo Paiva, este último en el frente de ataque.

Tanto Enamorado como Paiva y Báez terminaron recargados el duelo ante el cuadro escarlata, pero harían un esfuerzo para estar en este choque, el cual le daría a Junior la clasificación adelantada a los cuadrangulares. Cumplida la tarea, ya sí tendrían espacio para poder descansar y llegar enteros a la recta final del campeonato.

Esta sería la formación que se vislumbra, a falta de cualquier novedad o sorpresa de última hora. Recordemos que el técnico Arias normalmente sorprende con un jugador que nadie espera por partido. Por ejemplo, ante Alianza FC puso a Harold Rivera por encima de cualquier pronóstico y frente al América echó mano de Jhon Navia, que solo había sido utilizado siete minutos en el debut en la Liga BetPlay II-2025, ante el Deportivo Cali.

Posibles formaciones.

El Pereira llega a este duelo vivo y motivado, luego de vencer (3-2) entre semana a Millonarios, en el Hernán Ramírez Villegas. El gran objetivo del equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel es sumar su primera victoria como visitante, luego de acumular cuatro derrotas y tres empates lejos de la Perla del Otún.

El balance de los últimos cinco juegos entre Pereira y Junior en suelo matecaña es de dos triunfos locales, dos empates y una victoria del cuadro barranquillero, la cual se dio en 2023 (25 de octubre), cuando se impuso por 2-0 con goles de Carlos Bacca y ‘Tití’ Rodríguez, este último de tiro penal.

El juego, correspondiente a la jornada 16 de la Liga II-2025, se iniciará este sábado a las 6:20 p. m. y contará con la conducción arbitral del antioqueño Wilmar Roldán. Transmite Win Sports+.