Junior consiguió el pasado domingo una victoria fundamental por 1-0 ante Alianza FC en Valledupar, un resultado que le da un nuevo aire al equipo, lo pone a las puertas de la clasificación y deja satisfecho al técnico rojiblanco Alfredo Arias.

El entrenador uruguayo explicó el planteamiento táctico para este encuentro y los cambios realizados durante el compromiso.

“Alianza para mí es uno de los equipos que mejor juega. Tiene menos puntos de los que merecen. Nosotros veníamos adoleciendo que en los últimos partidos nos poníamos en desventaja fácil y después errábamos chances y errábamos chances. Opté por tratar de controlar el medio, que es por donde pasa todo el juego de ellos. En el primer tiempo sinceramente no nos funcionó, no nos hicieron daño, pero estuvieron a punto. Y nosotros en el medio no pudimos controlar eso, por diferentes circunstancias. Entonces opté por cambiar el doble punta, que no les estaba generando problemas a ellos, y poner a Castrillón, que nos iba a dar un poquito más de velocidad para atacar por ese lado y para que se contuviera un poquito más (Yeison) Suárez y no se fuera tanto al ataque, porque dejaba la espalda muy libre. Y después puse a Chará por (Harold) Rivera, porque él con su juego nos podía hacer tener un poquito más la pelota. Los siguientes cambios fueron propios del devenir del partido”, manifestó.

Arias resaltó el valor de mantener el arco en cero, señalando que el rival no llegó de la forma como le venían llegando en los últimos partidos.

“Quedé conforme porque ellos (Alianza FC) no nos llegaron como lo han hecho los otros equipos en los partidos anteriores, que nos llegaron libres y nos convirtieron en las contras. Si se fijan bien las oportunidades de Alianza fueron todas de remates de lejos, que fueron buenos remates y pegaron dos en el palo, pero llegadas que nos hicieran daño dentro del área no sufrimos. Nosotros tuvimos otra vez chances de gol, tanto en el primero como en el segundo tiempo, y no pudimos concretarlas, pero ya van a entrar, ya van a entrar. Lo bueno es que hoy el equipo dio un pasito adelante porque mantuvimos el cero en el arco nuestro, porque sabíamos que de alguna manera íbamos a convertir, porque en todos los partidos convertimos. Y conquistamos tres puntos que son muy importantes para nosotros, pero principalmente para nuestra gente”, manifestó.

El técnico rojiblanco destacó el apoyo de la hinchada que acompañó al equipo en Valledupar y lo hizo sentir como el local.

“Yo la verdad pocas veces he visto un equipo que a cinco o seis horas de donde somos locales, que es Barranquilla, también sea local, como pasó en Valledupar. Habla muy bien de la hinchada de Junior. Ellos sabían que necesitábamos de nosotros y estuvieron todo el partido alentando. El triunfo es de ellos también”.

Arias defendió el desempeño del equipo, que en esta oportunidad perdió la posesión y no se vio tan vistoso como en otros partidos, donde jugó mejor, pero finalmente perdió.

“Nosotros todos los partidos pasados dominamos la posesión y dominamos las chances de gol, pero perdimos. En todos, y por mucho. Hoy perdemos esa posesión de pelota porque este equipo (Alianza FC) juega bien, porque nosotros optamos por mantener un cero en el arco, y porque apenas comienza el segundo tiempo nosotros convertimos y lógicamente ellos se iban a venir e iban a tener más la pelota”, dijo.

“Es la paradoja de este juego. En los partidos pasados jugamos mejor que el rival, creamos diez chances de gol en un partido y ocho en el otro, y no importaba que yo dijera, ‘lo hicimos bien’. Ustedes me decían, ‘sí, pero perdimos’. Ahora que ganamos no usan el mismo racero, ahora quieren ver al equipo jugar bien y ganar. Y yo creo que jugamos bien, porque enfrentábamos a un muy buen rival, un equipo que se jugaba la clasificación para entrar entre los ocho, un equipo que acá se hace muy fuerte, y creo que mis jugadores lo hicieron muy bien. Pudimos, dentro de todo, recuperar lo más que pudimos a los que estaban mejor y poner un equipo que en el primer tiempo estuviera al 100%. Tenemos tres lesionados, jugadores importantes, Peña, Celis y Enamorado, que los tuvimos que dejar en nuestra casa para tratar de recuperarlos”, agregó.

Por último, para Arias el triunfo representa un espaldarazo en un momento del semestre complejo.

“En un campeonato tan parejo, donde todos los días hay resultados que parecen sorpresivos, pero que pasan, y en el que estamos en una etapa donde sumar de a tres es tan difícil, sumado a la posición en la que nosotros estábamos, este triunfo es fundamental, nos da un gran tubo de oxígeno y un espaldarazo para ir por lo siguiente, que ahora es la clasificación (en la copa Colombia) ante América en su cancha. Sabemos que es un rival que viene ganando partidos, que nos ganó allá y trataremos de estar a la altura. Debemos recuperar el equipo para plantear un partido que va a ser muy duro”, concluyó.