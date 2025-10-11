El colombiano Nico Echavarría encara la última jornada del Baycurrent Classic, torneo de la PGA que se está disputando en Yokohama (Japón), con opciones de victoria final, instalado en la tercera plaza a tres golpes de los líderes, los estadounidenses Xander Schauffele y Max Greyserman.

Echavarría firmó este sábado una tarjeta con 69 golpes, después de hacer tres ‘birdies’ y un ‘bogey’ en la primera mitad del recorrido y sellar el par en la segunda, lo que le mantiene con posibilidades, igualado con el norteamericano Michael Thorbjornsen, los surcoreanos Byeong Hun An y Si Woo Kim y el sudafricano Garrick Higgo.

Comandan la clasificación Schauffele, tras hacer 67 golpes para un total de 201, y Greyserman, que completó la vuelta con 71 en la búsqueda de su primer triunfo en el circuito, quienes avecinan un duelo más que interesante para el último día, sin margen al error por la cercanía del grupo de perseguidores.

El también colombiano Camilo Villegas hizo 70 y es decimocuarto con 207 golpes y el argentino Emiliano Grillo es cuadragésimo primero con 213.