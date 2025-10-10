El lateral Edwin Herrera se mostró tranquilo pese al momento que vive Junior, que viene de perder dos partidos de seguido como local.

Leer también: “Enamorado no jugará, pero trataremos de poner lo mejor en campo”: Alfredo Arias

“Es respetable que se piense que es preocupante. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos dentro del campo, los puntos que tenemos. Algunas veces no nos ha entrado la pelota como quisiéramos. Las veces que nos han atacado han terminado convirtiéndonos. Es algo a corregir, queremos mejorar, tratamos de mejorar día a día y de lo que sin duda ha pasado”, destacó.

“La idea del profe la hemos tratado de llevar a cabo. Queremos estar seguros en todas las líneas. Han existido momentos en donde nos han llegado. Estamos conscientes de lo que estamos próximos a enfrentar, que es la recta final del torneo”, complementó.

El futbolista se refirió al compromiso ante Alianza FC, este domingo, en Valledupar, por la jornada 15 de la Liga-II.

Leer más: LeBron James se perderá el arranque de la NBA por ciática

“Sabemos que es un rival que se ha hecho fuerte en casa. De visitante ha sacado puntos buenos. Somos conscientes de eso. Sabemos la necesidad y el hambre que tenemos de ir por los tres puntos y queremos acercarnos más a la clasificación para el club, que es lo que queremos”, afirmó.

El cartagenero destacó el compromiso que hay en todo el equipo dentro del terreno de juego.

“A nivel del orden que se tiene dentro del campo, el jugador más cercano tiene que asumir la posición. Los laterales tenemos la responsabilidad del ida y vuelta, pero si hay un extremo que pueda suplir la necesidad, lo puede hacer. Eso habla del compromiso que tendrá cada uno para lo que viene”, comentó.

Leer también: Los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato y los Cerveceros de Quintana se la juegan toda en el quinto juego

Por último, Edwin Herrera se refirió a si sienten o no presión por jugar con la camiseta de Junior.

“Siempre que nos ponemos esta camiseta hay presión, pero no de temor, sino de responsabilidad para cumplirle a una ciudad, a una afición. Esperamos la hinchada pueda estar feliz con lo que hagamos dentro del campo”, concluyó.