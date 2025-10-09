El club colombiano Millonarios lamentó el fallecimiento del entrenador del Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años de edad.

“Millonarios FC (...) lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, quien fuera un amigo cercano. Siempre te recordaremos Miguel”, expresó el conjunto bogotano en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El estratega argentino es uno de los mayores ídolos del equipo bogotano en el siglo XXI por haber conseguido el título del Torneo Clausura de 2017 al vencer en la final del campeonato al mayor rival del club, el Independiente Santa Fe.

Igualmente Russo se coronó campeón de la Superliga de 2018 al vencer por 1-2 como visitante al Atlético Nacional en el partido de vuelta, jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Justamente en 2017, cuando dirigía al equipo bogotano, Russo fue diagnosticado con un cáncer de próstata y a pesar de ello decidió continuar en el banquillo del conjunto capitalino.

Millonarios publicó un emotivo video de los mejores momentos del argentino con el club, incluyendo imágenes de aficionados que en 2017 llevaron al estadio El Campín de Bogotá pancartas que decían “Fuerza Russo”.

“Me dieron mucho amor y esto se cura con amor”, dice el entrenador en una de los testimonios publicadas en el video.

Por esa razón, el club cerró la pieza con un mensaje que reza: “Gracias a ti aprendimos que todo se cura con amor. Vivirás en la historia de Millonarios FC y en los millones de corazones azules”.