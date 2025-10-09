A menos de un año para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panorama de las selecciones sudamericanas comienza a definirse.

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay ya aseguraron su cupo en el torneo, mientras que Bolivia mantiene la esperanza de llegar a través del repechaje intercontinental.

Sin embargo, las alarmas ya se encienden en Argentina y Ecuador, que no podrán contar con jugadores fundamentales en su estreno mundialista.

FIFA confirma sanciones para Otamendi y Caicedo

El pasado 7 de octubre, la FIFA publicó su informe de sanciones disciplinarias correspondiente a la fase preliminar del Mundial. En el documento se ratificó la suspensión por un partido del defensor argentino Nicolás Otamendi y del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, quienes no estarán disponibles en el primer encuentro de sus selecciones.

Instagram nicolasotamendii_30_ Nicolás Otamendi no estará en el primer partido del Mundial 2026

Ambas federaciones fueron multadas con 5.000 dólares. En el caso de Otamendi, la sanción se aplicó por negar una clara oportunidad de gol al rival, en cumplimiento del Artículo 14.1 del reglamento disciplinario. Caicedo, por su parte, fue castigado bajo el Artículo 14 por mala conducta de jugadores y árbitros.

Instagram moises_caicedo55 Moisés Caicedo se perderá el primer partido del Mundial 2026

Las tarjetas rojas se produjeron durante el último encuentro de Eliminatorias, disputado entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Otamendi fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que Caicedo vio la roja a los cinco del complemento.

Mientras tanto, el defensor de la Selección Colombia Yerry Mina, del Cagliari, Italia, quedó fuera por lesión. En su reemplazo fue convocado Willer Ditta, jugador del Cruz Azul de México.

🇦🇷



FIFA le impuso a Nicolás Otamendi una fecha de suspensión, por lo que será baja para el debut de Argentina en el Mundial 2026. pic.twitter.com/c4FxPmj8AH — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 7, 2025

La situación ha despertado preocupación en el cuerpo técnico nacional ante la posibilidad de que nuevas lesiones afecten la preparación rumbo al Mundial.