La selección de Colombia se clasificó este miércoles para los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tras derrotar a la de Sudáfrica por 3-1 y se mantendrá en la ciudad de Talca, que parece haberle traído suerte, para el duelo del próximo sábado frente a una España que arrastra tantas dudas como la tricolor.

‘La Amarilla’ abrieron pronto el marcador. A los siete minutos Óscar Perea centró desde la izquierda y el juniorista Joel Canchimbo aprovechó el despiste del lateral y la colaboración del portero rival, lento y con las manos blandas, para mandar el balón a la red.

Parecía que los colombianos espantaban el mal frío que les ha perseguido en este Mundial de cara al gol, porque habían jugado bien y creado numerosas ocasiones de anotar, pero fallaron frente al arco. Esta vez no fue así.

El gol, sin embargo, no les sentó bien a los de César Torres, que cedieron en la presión y perdieron el iniciativa, sobre todo en la última parte del primer tiempo en la que quizá sintieron el cansancio y el calor del interior chileno.

Nada más iniciarse el segundo tiempo, el meta colombiano se resbaló, con la mala fortuna de que se llevó por delante a un rival. El penalti lo lanzó el propio ‘10’ sudafricano, que falló ante un García que parecía redimirse de su error. Pero el árbitro del encuentro, el saudí Khalid Al Turais, ordenó repetir a instancias del VAR porque el arquero se movió antes de tiempo y a la segunda Vilakazi si encontró la red.

Sin embargo, al igual que lo ocurrido en la primera mitad, el gol sentó mal a quien lo hizo, en este caso los ‘Bafana Bafana’, y muy bien a Colombia, que despertó.

Sobre todo Neyser Villarreal, que por fin la rompió con la ayuda de Oscar Perea. El extremo centró y esta vez Ney sí pudo lanzar el balón al fondo de la red tras una bonita media vuelta cargada de calidad y plasticidad. Colombia entonces se arropó en defensa del resultado y aunque sufrió, pudo cantar victoria y respirar en el minuto 96, con el segundo tanto de Villarreal, ahora ante estupendo pase de Jhon Rentería.

Colombia ya ha igualado lo que logró en los mundiales de Polonia 2019 y Argentina 2023 y por segunda vez en la historia buscará meterse a semifinales, esta vez frente a España, este sábado