En un partido decisivo jugado este miércoles en el Comerica Park, los Tigers de Detroit vencieron contundentemente 9‑3 a los Marineros de Seattle, forzando un quinto encuentro que definirá la Serie de Divisional de la Liga Americana. La victoria le permitió a Detroit empatar la serie 2‑2 tras haber perdido los dos juegos anteriores.

Los felinos remontaron tras un inicio complicado y explotaron ofensivamente a partir de la quinta entrada, cuando desencadenaron una seguidilla de carreras que los separó de manera definitiva. Javier Báez se destacó con cuatro carreras impulsadas —incluyendo un jonrón de dos carreras— mientras que Riley Greene conectó un cuadrangular solitario que agregó más presión al pitcheo visitante. En el montículo, el relevo de Troy Melton entregó entradas clave sin permitir anotaciones, asegurando que el triunfo se mantuviera en manos de Detroit.

Por Seattle, el abridor intentó contener la embestida inicial pero tuvo que ceder antes de que los Tigres hicieran daño. La ofensiva de los Marineros golpeó temprano con una carrera, y aunque agregaron un par más, no lograron responder al despegue de su rival. Cal Raleigh conectó un sencillo con carrera, mientras que Arozarena colaboró con un remolque, pero esas contribuciones fueron insuficientes ante la avalancha ofensiva local.

Con este resultado, la serie queda igualada 2‑2 y todo se definirá en un decisivo ‘Game 5’, que se disputará este viernes en Seattle.