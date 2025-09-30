La Selección Colombia Sub-20 inició este lunes 29 de septiembre su camino en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, que se enfrenta contra Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca, desde las las 5:30 de la tarde.

Previo al debut, el portal especializado Transfermarkt publicó el ranking de las selecciones participantes con mayor valor de mercado en la que la Tricolor ocupa la novena posición, con una valoración de 9,9 millones de euros.

En el listado Argentina lidera con 61,8 millones de euros, seguida por Brasil 40,9, México 35, España 30 y Estados Unidos 17. También superan a Colombia Italia, Paraguay y Francia. Marruecos completa el top 10 con 8 millones de euros.

Entre los dirigidos por Cesar Torres, el jugador con mayor cotización es Óscar Perea, extremo del Avs Futebol de Portugal, tasado en 2 millones de euros. Le siguen Neiser Villarreal, 1,8 millones, quien llegará al Cruzeiro tras su paso por Millonarios, y los juveniles Jordan García, Jordan Barrera y Emilio Aristizábal, cada uno con un valor de 1 millón de euros.

Aunque la Tricolor aparece entre las 10 plantillas más valiosas, ninguno de sus futbolistas figura en el top de jugadores individuales mejor cotizados del certamen.

Colombia comparte el Grupo F con Arabia Saudita, Nigeria y Noruega.