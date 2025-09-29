El partido entre Águilas Doradas y Deportivo Cali, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025, terminó con victoria 3-1 para el conjunto antioqueño. Sin embargo, la polémica no se centró en el resultado deportivo, sino en la denuncia realizada por el capitán caleño, Avilés Hurtado, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El atacante afirmó que el máximo directivo de Águilas Doradas habría proferido amenazas contra varios futbolistas del equipo vallecaucano.

“Primero quiero hablar de un tema puntual, creo que es muy triste, uno viene a divertirse y a jugar un partido de fútbol y no puede ser que una persona —tengo entendido que es el dueño de Águilas— amenace a compañeros nuestros, eso no puede suceder”, declaró Hurtado ante los medios.

“Fue muy complicado concentrarse en el partido”

El jugador agregó que la persona señalada no estaba autorizada para ingresar a la zona del estadio, pues el compromiso se disputó a puerta cerrada. Según Hurtado, pese a esta restricción, el dirigente habría increpado desde las tribunas a varios miembros del plantel azucarero.

“Tengo entendido que no estaba planillado para entrar porque era a puerta cerrada el partido y estaba gritándole a nuestros compañeros y eso no puede suceder. Primero quiero tener por sentado ese tema porque es muy complicado tratar de uno concentrarse en el partido cuando te amenazan desde afuera”, expresó el delantero.

Aviles Hurtado denuncio al dueño de @AguilasDoradas por amenazar jugadores de @AsoDeporCali durante el juego en Río Negro.



🎥 Dimayor. pic.twitter.com/7HO60wOuFM — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) September 29, 2025

Hasta el momento, Águilas Doradas no ha emitido ningún comunicado oficial frente a estas acusaciones. Se espera que en los próximos días se conozca si la Comisión Disciplinaria de la Dimayor abrirá una investigación sobre el caso.

Balance del partido

Más allá de la controversia, Avilés Hurtado también analizó la derrota sufrida por el Deportivo Cali en Rionegro. El capitán reconoció que al equipo le faltó efectividad y capacidad ofensiva.

“Nos faltó ser más contundentes, no creamos muchas situaciones de gol, y creo que nos faltó ahí. Hay que replantearse lo que hicimos bien y analizar lo que hicimos mal para corregirlo para que el partido que viene estar a la altura”, sostuvo.

El delantero añadió que la plantilla debe mantener la mentalidad de disputar cada encuentro como si se tratara de una final. “Entramos con la actitud que habíamos hablado, que teníamos que jugar finales, pero bueno, quedan partidos todavía y tenemos que replantearnos, sabemos que son partidos complicados y pensar en lo que se viene”.

Lo que viene para el Deportivo Cali

Tras la derrota en Rionegro, Deportivo Cali buscará reponerse en condición de local. El próximo compromiso será frente al Deportivo Pereira, este viernes 3 de octubre en el estadio Palmaseca de Palmira, a partir de las 7:30 p. m., por la jornada 14 de la Liga BetPlay.