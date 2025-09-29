Enamorado. Así salió el hincha de Junior. Así se apellida la figura del equipo. Con la magia deslumbrante e incontrolable del extremo atlanticense, Junior dio espectáculo, derrotó 2-0 al Deportivo Pasto y recuperó el liderato solitario de la Liga II, con un total de 25 puntos, anoche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Javier Báez, que prolongó la mala racha de penaltis al mandar a las nubes uno que le cometieron a Jhomier Guerrero, se reivindicó y anotó el primer tanto cuando agonizaba el periodo inicial. Enamorado, que se jugó un partidazo de principio a fin, marcó el segundo con una exquisita definición por encima del guardameta.

La etapa inicial fue una herradura. Junior se tomó en serio el juego, sin mirar por encima del hombro a su rival, sin querer ganar de camiseta y ni ningún atisbo de sobradez, más allá de todas las circunstancias adversas con las que llegaba el último de la tabla.

Y en ese monólogo que resultó el primer tiempo, con un Deportivo Pasto que era incapaz de superar la mitad de la cancha siquiera, fueron cruciales José Enamorado, con su endiablada gambeta; Jhomier Guerrero, con su constancia por derecha; y Guillermo Celis, con una admirable combatividad. Luchaba cada pelota como si fuera la última y no le daba chance al rival de que armara contraataques.

Los rojiblancos encerraron a su oponente, lo pusieron contra las cuerdas y al borde del nocaut. Presionaban y recuperaban el balón rapidísimo tras cada pérdida. El Pasto no atinaba a dar más de cinco pases seguidos. Los ‘Tiburones’ no daban respiro, eran voraces en su búsqueda del balón. A esa agresividad, dinámica e intensidad, en la que Rivas, Chará y Didier eran de los que más acosaban arriba, solo les faltaba el gol-pe.

Enamorado, que no se incomodó en la banda izquierda, donde jugó en el primer tiempo, ni en la derecha, donde casi siempre se ubica y a donde pasó en el segundo periodo, era una pesadilla sin fin para Santiago Jiménez, el lateral derecho, y todos los que tuvieron el infortunio de marcarlo.

Estaba imparable y repleto de confianza, amagues, regates, túneles, fugas… un show que entusiasmó a la afición. El repertorio del extremo era amplio y difícil de descifrar. Era cuestión de armonizar su desequilibrio con un desmarque, un movimiento sorpresivo o una aparición oportuna de sus compañeros de ataque, para reflejar en la red el concierto de fútbol que ofrecía el jugador atlanticense. Paiva no estuvo en su noche.

Yeison Suárez le funcionó como socio a Enamorado para arrastrar marcas y apoyarse con él. Pero Junior también atacaba por derecha, donde Jhomier Guerrero era punzante y tormentoso para la zaga pastosa.

En una de sus incursiones sorpresivas, el lateral se robó un balón en el área y fue derribado. Claro penal que, increíblemente, en primera instancia, omitió el árbitro Carlos Betancur. Tuvo que convencerse con el llamado y la revisión del VAR.

Lamentablemente se sigue careciendo de cabeza fría y precisión en las ejecuciones y Báez se pasó de potencia. Por fortuna, el defensa central paraguayo no se amilanó, casi anota con un remate de larga distancia y consiguió desquitarse y estremecer la red con un certero cabezazo.

Con la confianza y tranquilidad del marcador a favor, Junior encaró el segundo tiempo. El Pasto hizo tres cambios que poco y nada le contribuyeron a modificar el decorado del partido.

Junior siguió llegando a su antojo con Enamorado, que no se amedrentó con la pierna fuerte, y con Castrillón, que ingresó por Chará. Eran unas flechas por los costados, pero el principal defecto de la noche salió a relucir, la falta de definición.

En medio de esa carencia de contundencia (hubo opciones para que el marcador pudiera haber terminado al menos 5-0), el partido se estaba cerrando con alguito de angustia, más que todo por la estrechez del resultado y la posibilidad de que en cualquier jugada aislada el visitante pudiera empatar, no porque Junior estuviera dominado y sometido.

Sin embargo, el golazo de Enamorado, una definición con la exactitud y exquisitez que se extrañó en las jugadas anteriores, sentenció el triunfo y las posibilidades de drama. Ese maravilloso tanto, tras una precisa asistencia de Teófilo Gutiérrez, confirmó que Junior nuevamente está en el liderato, y jugando bien.