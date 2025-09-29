Empieza el sueño de todo un país. La selección Colombia hará su debut en el Mundial Sub-20 este lunes, cuando se enfrente ante Arabia Saudita, a partir de las 6 p. m., en el estadio Fiscal, en Talca, Chile.

El combinado patrio buscará pegar con fuerza en este primer compromiso del Grupo F, que tendrá también el encuentro entre Noruega y Nigeria a partir de las 3 p. m., hora de nuestro país.

Horas antes del debut en el certamen, el entrenador César Torres se mostró muy optimista por todo lo que pueda hacer su equipo en este campeonato.

“La historia está para escribirse, las oportunidades para aprovecharse. Esa es la ilusión, no solo superar ese tercer lugar (del Mundial 2003), sino llevar el título a nuestro país, ese es el sueño, por eso trabajamos a diario”, destacó en rueda de prensa.

“Nos faltan resultados, somos equipos con talento y con capacidad, pero nos faltan resultados. Hoy, el fútbol colombiano, a nivel de selecciones mayores, sub-20, sub-17, tanto masculinas como femeninas, está en un buen momento, han estado muy cerca algunas de dar ese salto de calidad y abrir esa senda de los títulos. Nosotros queremos ser esa primera selección que quite esa historia, que la cambie y empiece a regalarle al país títulos. Ese es nuestro sueño, vamos a dar la vida por lograrlo”, complementó.

El mediocampista ofensivo Jordan Barrera sería titular con ‘la Amarilla’ y Joel Canchimbo, de Junior, estaría en el banco de suplentes.

Empieza el sueño, la expectativa está alta y la selección Colombia buscará la gloria en el Mundial Sub-20.