Junior se enfrenta ante el Deportivo Pasto, este domingo, en el estadio Metropolitano, en el cierre de la jornada 13 de la Liga-II.

El equipo rojiblanco necesita de un triunfo para volver a recuperar el liderato en solitario del torneo y acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Para este juego, el entrenador Alfredo Arias volvió a colocar la línea de cuatro defensores y no hay grandes novedades en la formación titular.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.

MINUTO A MINUTO

28. El árbitro Carlos Betancur, luego de revisar el VAR, pita penal para Junior.

29. Javier Báez intenta fusilar al arquero, pero el tiro se va por encima de la portería y falla el penal.