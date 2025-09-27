Aunque ya su equipo se quedó sin posibilidades de ir a la postemporada, esa no fue la única mala noticia que recibió Nabil Crismatt Abuchaibe.

Leer también: Juventus 1, Atalanta 1: Juan David Cabal salva un punto para los de Turín

El pasado viernes los Arizona Diamondbacks anunciaron que colocaron al lanzador barranquillero en asignación de cara al final de la temporada regular, la cual culminará este domingo.

El serpentinero barranquillero vio acción durante ocho juegos, cinco de ellos fueron aperturas. Se adjudicó tres triunfos y no cargó derrotas. Su efectividad quedó en 3.71.

Lanzó 34 entradas completas, permitió 40 imparables, le anotaron 20 carreras, seis por cuadrangulares, dio nueve boletos y ponchó a 25 rivales.

Leer más: Crystal Palace 2, Liverpool 1: el equipo de Muñoz y Lerma le quita el invicto a los ‘Reds’

Por otro lado, el también barranquillero Dónovan Solano fue llamado al equipo principal de los Rangers de Texas, que ya está eliminado de la postemporada de las Grandes Ligas.