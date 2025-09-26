El español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton sumaron este viernes el primer punto en la Copa Ryder 2025 para Europa, que defiende el título y que al finalizar la primera sesión de ‘foursomes’ aventaja a Estados Unidos por 3-1.

Rahm y Tyrrell derrotaron a los estadounidenses Bryson DeChambeau y Justin Thomas por 4&3 (cuatro golpes de ventaja y tres hoyos por jugar), tras completar una ronda con cinco birdies en el campo de golf Bethpage Black, en Nueva York.

“Sabíamos que iba a ser un día difícil. Teníamos frente a nosotros a dos de los mejores jugadores, dos de los favoritos del público. Sabíamos que la grada iba a estar ruidosa y que íbamos a necesitar dar lo mejor de nosotros”, dijo Rahm tras su partido.

“Y aunque no tuvimos el mejor comienzo en los primeros siete hoyos, luchamos, nos mantuvimos en el juego y a partir de ahí empezamos a golpear buenas bolas y a sentir sensaciones muy positivas”, añadió el vasco.

El norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tommy Fleetwood sumaron el segundo punto para Europa al ganar su partido contra Collin Morikawa y Harris English por 5&4 (cinco golpes con cuatro hoyos por jugar).

El valioso 3-0 para Europa, que aseguraba la ventaja del Viejo Continente tras la sesión de ‘foursomes’, lo lograron el sueco Ludvig Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick al vencer a Scottie Scheffler -número 1 del mundo- y Russell Henley por 5&3.

EFE

El único punto para Estados Unidos lo anotaron en el último duelo de la mañana Xander Schauffele y Patrick Cantlay, que ganaron dos golpes arriba en el último hoyo al escocés Robert MacIntyre y al noruego Viktor Hovland.

Los cuatro partidos fueron en formato ‘foursome’, una modalidad con una sola bola por pareja que van golpeando de forma alterna.

Por la tarde se jugarán otros cuatro partidos en la modalidad de ‘fourball’, donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo.

La 45 edición de la Copa Ryder se disputa hasta el domingo en el Bethpage Black de Nueva York. El equipo que llegue antes a 14,5 puntos conquistará el prestigioso torneo.