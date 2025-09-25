Guillermo Celis siempre es autocritico. Por más que Junior haya salido de su bache futbolístico en el empate 2-2 ante el Medellín, el mediocampista dijo que todavía deben mejorar en los errores puntuales para evitar que les hagan tantos goles.

“El grupo está tranquilo. Se jugó bien. Las formas fueron muy buenas. La actitud fue positiva. Queda el sinsabor de que teníamos un 2-0 a favor. Esos son temas que siguen preocupando. Tenemos que terminar de cerrar esos partidos más inteligentes. Debemos mantener una intensidad alta durante todo el partido. Debemos mejorar mucho en esos aspectos. Hubo una mejoría grande en la intensidad del equipo. Volvimos a encontrarnos con eso y nos fuimos al frente”, manifestó en rueda de prensa.

“A los equipos se les respeta ganando. Uno tiene que afrontar todos los compromisos así. No lo veo de otra manera, eso es algo que debemos mostrar en la cancha. No podemos pensar que por tener esa camiseta le vamos a pasar por encima. El domingo hay que salir desde el primer minuto a someterlo. Esa es la única forma de ver el fútbol y respetar al rival. La mejor forma que nosotros tenemos es desde el minuto uno salir a presionarlos, salir a buscarlos en su campo y ganar”, complementó.

El volante se refirió a la jugada polémica de Guillermo Paiva, quien pateó un penal con el 2-2 sin ser el designado por el entrenador Alfredo Arias para patear.

“‘Guille’ (Paiva) tomó esa responsabilidad. Es un tipo valiente, quería convertir su gol. Lo vamos a arropar como compañero, es algo normal de este grupo. Sabemos que debemos respetar lo que dice el director técnico, el que coloca el pateador y trabajaremos para no vuelva a suceder”, señaló.

El futbolista expresó que respetan todas las críticas que se les hagan, pero ratificó que ve mejoraría en el plantel.

“Respetamos todas las críticas que tienen fundamento. Somos conscientes que estamos representando una institución muy grande. Con lo que estamos haciendo nos estamos quedando cortos, hay que hacer algo más para sumar de a tres. Esto es lo que te da el equipo grande. Somos conscientes de dónde estamos para que esa gente que dejó de creer podamos volver a enamorarla. El equipo está bien, está fuerte, consiente de los errores que hemos cometido, que nos ha costado. Estamos conscientes de que tenemos entrenamientos todavía para reducir el margen de error, para poder sacar ese arco en cero, que es lo que queremos”, comentó.

El sincelejano se mostró feliz por lo que viene haciendo con Junior y habló de jugar al lado de Didier Moreno.

“Representar esta camiseta es algo bonito para mí. Didier se ha ganado las cosas con mucho esfuerzo. Es bueno compartir esa zona con alguien de mucha experiencia. “En este partido Didier se soltó mucho. Se le dio libertad a él, a Jesús. Nos sentíamos respaldados porque teníamos tres hombres atrás de nosotros. Esa es una virtud que habíamos perdido. Entre más cerca estés del otro arco más rápido vas a recuperar el balón”, manifestó.

El futbolista, que es uno de los capitanes del club, dijo que deben aprender a manejar las emociones dentro del campo.

“Hay que saber manejar las emociones, a veces se te escampan por emociones. El pase que daba Jarlan se iba afuera, no estoy señalando a nadie, pero en eso tenemos que estar pendientes. A veces pasan las jugadas tan rápido que pierdes el control. En eso el fútbol élite nos saca ventaja. En todo son más fríos y racionales para jugar en la élite. En eso tenemos que seguir mejorando”, aseguró.

Por último, Guillermo Celis habló acerca de la eliminación de Once Caldas, equipo que perdió ante Independiente del Valle de local luego de haber ganado de visitante en la Copa Sudamericana.

“Con todo el respeto creo que en eso nos han sacado mucha ventaja los argentinos, los uruguayos, en el tema de no dar pelotas por pérdida. Nos falta crecer mucho en eso, nos falta ese centavo para el peso. Debemos cambiar esa mentalidad si queremos aspirar a cosas. Los jugadores somos los principales responsables. En eso muchas veces se marca la diferencia, no es por talento, ojalá en algún momento veamos eso materializado”, concluyó.