La colombiana Camila Osorio (n.83 del ranking WTA) logró este jueves una trabajada clasificación a la segunda ronda del Abierto de China al imponerse a la estadounidense Ann Li (n.47) por 7-5, 6-7(5) y 7-5, en un duelo de más de tres horas disputado bajo un sol intenso en la pista secundaria Brad Drewett.

El choque, enmarcado en la sesión matinal, se jugó a 26 grados con fuerte sensación de calor y con unas gradas que apenas superaron media entrada.

Osorio, de 23 años, mostró carácter en un partido muy parejo, decidido en los extremos de cada set.

La tenista de Cúcuta arrancó mejor, castigando los segundos saques de Li y rompiendo en el duodécimo juego para cerrar el primer parcial.

La estadounidense reaccionó en la segunda manga, más errática en dobles faltas (4), pero capaz de salvar las tres bolas de break que enfrentó y llevar el set al desempate, donde aprovechó su cuarta opción para igualar el marcador.

En el set definitivo, la colombiana elevó el nivel de su primer servicio (66 % de efectividad, con un 90 % de puntos ganados con primer saque) y supo esperar su momento, que le permitió convertir una de las seis bolas de quiebre que generó y sostuvo la presión en los intercambios largos.

Li, en cambio, se desmoronó en los juegos decisivos, con apenas un 20 % de puntos ganados al resto.

La colombiana firmó 9 dobles faltas por 7 de su rival, pero fue más sólida en la gestión de los break points (4/13 convertidos contra 4/12 de la estadounidense).

Con este triunfo, Osorio se impone 2-1 el cara a cara con Li y confirma su buen arranque en Pekín.

En la segunda ronda se medirá a la rusa Anna Kalinskaya (n.29), contra la que se ha enfrentado en dos ocasiones, con una victoria para ambas.