La colombiana Emiliana Arango (n.50 del ranking WTA) se estrenó con triunfo en el Abierto de China al imponerse con claridad a la neerlandesa Suzan Lamens (n.57) por 6-3 y 6-3 en una hora y 29 minutos de juego, en un encuentro de primera ronda disputado en una de las pistas secundarias del complejo pekinés.

La presencia de Arango en el cuadro se originó después de que la local Yafan Wang (n.337) se retirara del torneo debido a una lesión lumbar, circunstancia que permitió a la jugadora sudamericana entrar como reemplazo y aprovechar la oportunidad con una victoria convincente.

El primer parcial comenzó con un intercambio de roturas, pero pronto Arango inclinó el marcador a su favor. La colombiana convirtió 3 de 8 bolas de ‘break’ en la manga inicial y cerró con autoridad para adelantarse por 6-3.

En el segundo set, Lamens volvió a sufrir con su servicio: apenas ganó un 36 % de los puntos con su primer saque.

Arango mantuvo la presión constante desde la devolución (55 % de puntos ganados al resto) y logró tres quiebres más para sellar el duelo con otro 6-3.

En el global, la colombiana sumó un 55 % de puntos ganados frente al 45 % de su rival y destacó por su capacidad de aprovechar los momentos decisivos (6 de 14 en bolas de ‘break’).

Con esta victoria, la tenista de Medellín se clasifica para la segunda ronda, donde se medirá a la favorita local, Zheng Qinwen, novena en el ranking WTA, séptima cabeza de serie, y campeona olímpica en París.