El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció este martes que el entrenador uruguayo Jorge Bava ha recibido na oferta para dirigir a Cerro Porteño, pero afirmó que el estratega tiene como prioridad continuar en el equipo bogotano.

“A él (le) llegó una oferta del Cerro Porteño, pero él le ha manifestado al club que su prioridad hoy es Santa Fe y que iba a hablar conmigo (...) Nos reunimos hoy temprano y acordamos que nos vamos a sentar a analizar la oferta que le hicieron y miraremos cuál será el futuro de él”, expresó Méndez en una conferencia de prensa.

Cerro Porteño está buscando a Bava para reemplazar al argentino Diego Martínez, que dejó el cargo la semana pasada.

Méndez dijo que el uruguayo, vestido con el uniforme del club y llevando una maleta, salió de la reunión para viajar a Medellín, donde Santa Fe se enfrentará el miércoles con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

“Eso significa que no hay, de parte de él, ningún acuerdo firmado tal”, resaltó Méndez.

Bava llegó a Santa Fe en marzo pasado, en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Torneo Apertura tras vencer en la final al DIM.

En el segundo semestre, el equipo no ha mostrado su mejor rendimiento y ocupa el noveno lugar del torneo colombiano con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales de la liga.

Sin embargo, Méndez señaló que durante todo este semestre han hablado con el uruguayo sobre la planificación “del próximo año, pensando en la Libertadores, tratando de buscar (conformar un buen) equipo para representar bien al país”.

“La intención de Santa Fe es que él continúe”, insistió el directivo.