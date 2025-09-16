Atlántico se estrenó con victoria 3-1 sobre Caquetá, en la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol sub-23, que comenzó este martes en Bogotá.

Caquetá sorprendió en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y abrió el marcador al minuto 11 del primer tiempo con un gol de Bernard Anyekwelu.

Luis Daniel Cárcamo evitó que el actual campeón de la categoría se fuera al descanso perdiendo, al igualar al minuto 36.

En la segunda etapa, los dirigidos por el técnico William Fiorillo completaron la remontada con anotaciones de David Concha y Xavier Fernández, a los 11 y 39 minutos, respectivamente.

Atlántico lidera el Grupo B con tres puntos, los mismos que tiene Huila gracias a su triunfo 2-1 ante Magdalena.

Los huilenses serán los rivales de los atlanticenses el miércoles a partir de las 11 a.m. Magdalena y Caquetá se enfrentarán desde las 9 a.m.