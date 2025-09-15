Un gol de Katherine Valbuena dio este domingo a Independiente Santa Fe el triunfo por 1-0 sobre Deportivo Cali en el partido de ida de la final de la Liga colombiana jugado en el estadio El Campín de Bogotá.

El partido resultó parejo y cerrado y dejó pocas oportunidades de gol en las porterías de la local Yessica Velásquez y de la visitante Luisa Agudelo.

Las Leonas de Independiente Santa Fe inquietaron con sendos remates de Mariana Zamorano y Heidy Mosquera, mientras que las Azucareras del Deportivo Cali amenazaron al local con Lorena Cobos.

Momentos de tensión se vivieron por la lesión de Heidy Mosquera, quien al disputar un balón sufrió un golpe en la cabeza que a la postre hizo que fuera sustituida por Mariana Silva.

Para la segunda parte, Santa Fe, que tiene en el banquillo técnico al venezolano Ómar Ramírez, salió con una chispa diferente y en el primer minuto estrelló una pelota en el vertical de Agudelo.

Apenas dos minutos después de ese remate, las santafereñas hilaron una jugada que terminó en el gol de Valbuena.

Con el agua al cuello, el técnico del Deportivo Cali, el colombiano Alber Ortiz, movió el banquillo en busca del empate, pero se encontró con el dique que montaron las locales.

Más adelante, en Santa Fe, María Camila Reyes salió lesionada y fue reemplazada por Isabella Díaz.

A falta de cinco minutos para el cierre del juego, Ingrid Guerra tuvo el empate para el Deportivo Cali, pero Cristina Motta salvó a Santa Fe.

El equipo cardenal busca el cuarto título de su historia, pues fue campeón en 2017, 2020 y 2023, mientras que el verdiblanco va por su tercer campeonato, ya que celebró en 2021 y 2024, en ambas oportunidades frente a Santa Fe.

Tanto el campeón actual del torneo, que se conocerá el 20 de septiembre, tienen asegurado su cupo a la Copa Libertadores de este año, que se jugará en octubre en Argentina.