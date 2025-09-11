Hay que ganar para recuperar la tranquilidad. Pero no solo eso, sino para volver a tener la confianza del hincha y para poder mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con esa consigna saldrá Junior al campo cuando reciba a La Equidad, este viernes, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 11 de la Liga-II.

El equipo rojiblanco llega golpeado a este juego debido a las penosas presentaciones ante Atlético FC en la Copa y Unión Magdalena en el clásico costeño.

Y es que claro, no solo hay que mejorar lo futbolístico, sino también en la actitud, porque al equipo se le vio por momentos muy pasivo y relajado encarando estos juegos, algo que ha disgustado a los hinchas.

Un resultado que no sea una victoria hoy seguirá aumentando el nerviosismo y el disgusto que se ha formado en los últimos días con el equipo, por lo que un triunfo es lo que se espera para salir de este mini bache que se atraviesa en el torneo.

Por esa razón se esperan varios cambios por parte de Alfredo Arias en la formación titular para encarar este encuentro.

En la portería estará Jefferson Martínez, quien reemplazará al sancionado Mauro Silveira. El uruguayo podía ser habilitado por la convocatoria de Joel Canchimbo a la selección Colombia Sub-20, pero se determinó que pague su fecha de sanción de inmediato.

Como lateral derecho aparecerá Edwin Herrera, quien jugará en lugar de Jhomier Guerrero.

Daniel Rivera ingresará a la zaga central por Jermein Peña y estará al lado de Javier Báez. Yeison Suárez, de rendimiento muy parejo este semestre, se mantendrá por la izquierda.

En el medio jugarán Didier Moreno y Guillermo Celis, mientras que más adelante estarán José Enamorado, Yimmi Chará y Jesús Rivas.

Se había barajado la posibilidad que Teófilo Gutiérrez jugará en lugar de Chará, pero finalmente la balanza volvería a estar del lado del caleño.

La otra novedad en el ataque es el regreso de Guillermo Paiva, quien ya se recuperó de su problema en una de sus rodillas.

Todo está listo para Junior, que afrontará este partido buscando reencontrarse con su mejor juego y recuperar gran parte de la confianza de los hinchas que irán al estadio. Por eso hay que ganar para volver a estar tranquilos.